Mistplatzöffnung geht in die zweite Runde

12 Mistplätze stehen für Entsorgung von Sperrmüll & Co zur Verfügung - Abgaben von Tandler-Ware und Kauf von Erde wieder möglich

Wien (OTS) - Nach dem die MA 48 bereits nach Ostern 9 große Mistplätze wieder geöffnet hat, stehen ab 18. Mai drei weitere Mistplätze für die Entsorgung von Sperrmüll, Elektrogeräten oder Problemstoffen zur Verfügung. Die zentrale Aufgabe der MA 48 während der Corona-Krise war die Müllentsorgung und die Straßenreinigung, das Personal wurde demnach prioritär für die Kernaufgaben eingesetzt. Nach den Lockerungen durch die Bundesregierung hat auch die MA 48 ihre anderen Bereiche wieder schrittweise hochgefahren, so auch die Mistplätze. Dort können nun auch wieder intakte Altwaren abgegeben werden, die in der Folge im 48er-Tandler im 5. Bezirk zu günstigen Preisen weiterverkauft werden. Auch für HobbygärtnerInnen gibt es gute Nachrichten: sie können bis zu ½ m3 Gratiskompost abholen und auch die torffreie Erde der MA 48 mit dem klingenden Namen „Guter Grund“ wieder kaufen. Als Grundlage für die Erde dient Kompost, der im Kompostwerk Lobau aus Garten- und Küchenabfällen der 80.000 Biotonnen hergestellt wird.

Insgesamt haben nun nach der Corona-bedingten Schließung 12 Wiener Mistplätze wieder für die Wiener Bevölkerung geöffnet, 6 in Vollbetrieb, 6 in eingeschränktem Betrieb. Natürlich gelten auf allen Mistplätzen klare Abstandsregeln, und Maskenpflicht zum Schutz der MitarbeiterInnen und der BesucherInnen.

Schrittweise Öffnung der Mistplätze

Ab 18. Mai stehen 12 Wiener Mistplätze für die Entsorgung von Abfällen zur Verfügung, sechs davon im Vollbetrieb. Mit der Lockerung der Ausgangsbeschränkungen durch die Bundesregierung wurden einige große Mistplätze bereits nach Ostern - im eingeschränkten Betrieb und unter Vorgabe von Sicherheitsvorkehrungen – wieder für die Wiener Bevölkerung geöffnet. Nun erfolgt Schritt 2 Richtung Normalbetrieb: Auf sechs Wiener Mistplätzen wird der eingeschränkte Betrieb aufgelassen. Diese laufen damit wieder wie gewohnt im Vollbetrieb. Auf sechs weiteren Mistplätzen gelten aufgrund der Platzverhältnisse oder der Verkehrsbedingungen eingeschränkte Annahmebestimmungen, um den Verkehrsstrom zu steuern.

Mistplätze im Vollbetrieb

Insgesamt werden ab 18. Mai sechs Wiener Mistplätze wieder uneingeschränkt geöffnet. Das bedeutet, dass bis zu ein Kubikmeter Abfall einmal pro Tag am Mistplatz abgegeben werden kann. Auch Fahrzeuge mit Nicht-Wiener-Kennzeichen sind wie gewohnt zugelassen, sofern es sich bei den abgegebenen Abfällen auch tatsächlich um Wiener Abfälle handelt. Auch das Kleingewerbe und Firmenfahrzeuge können Abfälle in Haushaltsmengen abgeben.

Diese Mistplätze haben von Montag bis Samstag von 7 bis 18 Uhr geöffnet:

Simmering: 11., Johann-Petrak-Gasse 1

11., Johann-Petrak-Gasse 1 Auhof: 14., Wientalstraße 51

14., Wientalstraße 51 Stammersdorf: 21., Nikolsburger Gasse 12

21., Nikolsburger Gasse 12 Stadlau: 22., Mühlwasserstraße 2

22., Mühlwasserstraße 2 Rinterzelt: 22., Percostraße 4

22., Percostraße 4 Liesing: 23., Seybelgasse 7

Mistplätze mit eingeschränktem Betrieb

Aufgrund der vorherrschenden Platzverhältnisse und der Verkehrssituation gelten auf einigen Mistplätzen abweichende Annahmebestimmungen. Hier können nur Fahrzeuge mit Wiener Kennzeichen einmal täglich bis zu einem Kubikmeter an Abfällen abladen. Fahrzeuge mit Anhänger und Gewerbebetriebe bzw. Firmenfahrzeuge müssen auf die Mistplätze in Vollbetrieb ausweichen.

Favoriten: 10., Sonnleithnergasse 30

10., Sonnleithnergasse 30 Hetzendorf: 12., Wundtgasse/Jägerhausgasse

12., Wundtgasse/Jägerhausgasse Ottakring: 16., Kendlerstraße 18a

16., Kendlerstraße 18a Hernals: 17., Richthausenstraße 2

17., Richthausenstraße 2 Heiligenstadt: 19., Grinzinger Straße 151 (samstags ab 8 Uhr)

19., Grinzinger Straße 151 Donaufeld: 21., Fultonstraße 10

Klare Corona-Regeln gelten auch auf den Mistplätzen

Verpflichtendes Tragen von Mund-Nasen-Schutz

Einhaltung des Mindestabstands von einem Meter

von einem Meter Maximal 2 Personen pro Fahrzeug .

. Maximal 10 Fahrzeuge gleichzeitig am Mistplatz

Gutes tun: Schöne Altwaren am Mistplatz abgeben - im Tandler einkaufen

Am Mistplatz kann man nicht nur Abfälle umweltgerecht entsorgen. Mit der Abgabe von schönen Altwaren kann man auch etwas Gutes für die Gesellschaft tun. Abfälle vermeiden und gleichzeitig Menschen unterstützen. Jeder Mistplatz ist mit einer Tandler-Box ausgestattet. Hier können schöne Dinge, die man selbst nicht mehr braucht, abgegeben werden. Diese werden im wieder eröffnenden 48er-Tandler, dem Secondhandmarkt der MA 48 in Margareten, günstig verkauft oder an karitative Einrichtungen übergeben. Gerade in dieser Herausfordernden Zeit sind viele Menschen auf günstige Schnäppchen angewiesen. Der 48er-Tandler (5., Siebenbrunnenfeldg. 3) ist Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Weitere Infos erhalten Sie beim Misttelefon unter 01/546 48 oder unter www.abfall.wien.at.

