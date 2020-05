ACHTUNG HEUTE Pressekonferenz anlässlich der Konferenz der Landeshauptleute in Linz – Freitag, 15. Mai, 14 Uhr

mit LH Stelzer, BK Kurz, LH Ludwig und LH Haslauer

Linz (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren,

heute, Freitag, 15. Mai 2020, findet in den Redoutensälen an der Promenade in Linz die Konferenz der Landeshauptleute unter dem Vorsitz Oberösterreichs statt. Als Gast wird dazu Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet.

Die Abteilung Presse des Landes OÖ lädt Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz mit Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landeshauptmann Bgm. Dr. Michael Ludwig und Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer

heute, Freitag, 15. Mai 2020,

um 14 Uhr

(eventuelle Uhrzeitänderung wird bekanntgegeben)

in den Spiegelsaal der Redoutensäle in Linz, Promenade 39,

zum Thema:

Ergebnisse der Landeshauptleute-Konferenz in Linz

ein. Die Pressekonferenz wird live auf

https://landoberoesterreich.streaming.at/20200515,

in der ORF-TV-Thek https://tvthek.orf.at/

sowie auf der Facebook-Seite des Landes OÖ www.facebook.com/ooe.gv.at

übertragen.

Hinweis für Medienvertreter/Innen:

ACHTUNG – Aufgrund des Anmeldestandes sind weitere Akkreditierungen für diese Pressekonferenz nicht möglich.

Es besteht die Möglichkeit, online an der PK teilzunehmen. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung unter landeskorrespondenz @ ooe.gv.at einen Link, unter dem Sie schriftlich Fragen stellen können, die bei der Pressekonferenz verlesen und beantwortet werden.



