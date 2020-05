Neubestellter Art for Art-Geschäftsführer Spoerl tritt zurück

Nach KURIER-Recherchen zu geschöntem Lebenslauf

Wien (OTS) -

Knalleffekt in den Bundestheatern: Der soeben erst bestellte Art for Art-Geschäftsführer Axel Spörl tritt von seiner Funktion nach nur zehn Tagen zurück, wie der KURIER online und in seiner morgigen Ausgabe berichtet. Er hatte seinen Lebenslauf geschönt: Wie die Zeitung in den vergangenen Tagen aufgedeckt hatte, war eine angebliche Dissertation Spörls nicht auffindbar.

Der 48-Jährige war bis Ende 2019 Geschäftsführer des Paketdienstes General Logistics System (GLS) und setzte sich mit seiner Bewerbung gegen 36 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durch.

Er trat sein neues Amt in Nachfolge von Josef Kirchberger am 4. Mai an. Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek hatte ihm Rosen gestreut: „Axel Spörl beeindruckt durch seine Persönlichkeit und fachliche wie soziale Kompetenz", hatte sie erklärt.







