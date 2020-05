AGC Biologics nimmt an erstmalig stattfindender BIO Digital-Konferenz teil

Seattle (ots/PRNewswire) - BIO International stellt aufgrund der COVID-19-Pandemie auf das virtuelle Format BIO Digital um

AGC Biologics, ein weltweit führender biopharmazeutischer Vertragshersteller und -entwickler (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), wird an der erstmalig stattfindenden BIO Digital-Veranstaltung teilnehmen. BIO International Conference hält seine jährliche Veranstaltung in diesem Jahr virtuell ab, um Branchenexperten inmitten der globalen COVID-19-Pandemie sicher zusammenbringen zu können. Die vom 8. bis 12. Juni stattfindende Veranstaltung vereint Kapital-, Wissenschafts- und Entwicklungskompetenzen, die dafür erforderlich sind, vielversprechende Innovationen zu erfolgreichen medizinischen Produkten werden zu lassen.

Während der digitalen Versammlung wird AGC Biologics über das BIO One-on-One-Partnering-System virtuelle Treffen mit Kunden abhalten, um Informationen zu global ausgerichteter Verfahrensentwicklung, Fertigung sowie reibungslosen Technologietransfers zu teilen. Teilnehmer können sich nach wie vor für virtuelle Meetings registrieren.

"Durch die virtuelle Teilnahme an BIO Digital wird AGC Biologics weiterhin mit potentiellen Partnern rund um den Globus kommunizieren können", erklärte Patricio Massera, CEO von AGC Biologics. "Angesichts des aktuellen Klimas in Bezug auf Wirtschaft und Gesundheitsschutz sind Kollaborationen innerhalb pharmazeutischer und biotechnologischer Sektoren wichtiger denn je zuvor."

"Zusätzlich wird AGC Biologics die Möglichkeit nutzen, die jüngste Erweiterung seines Plasmid-DNA (pDNA)-Angebots hervorzuheben", fügte Mark Womack, CBO von AGC Biologics hinzu. "Den rapide wachsenden Bedarf an pDNA unterstützt AGC Biologics mit einer zehnjährigen nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Bezug auf kommerzielle Plasmidproduktion sowie äußerst individualisierbare Ansätze für sämtliche Plasmid-Anforderungen."

AGC Biologics wird am 20. Juni von 11:05 Uhr bis 11:25 Uhr EDT eine 20-minütige virtuelle BIO-Veranstaltung zum Thema "Exzellente Plasmid-Fertigungsverfahren - Die Grundlage mehrfacher neuer Modalitäten" mit Sprecher Mario Kraft abhalten.

Informationen zu AGC Biologics:

AGC Biologics ist ein weltweit führender Vertragshersteller und -entwickler (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), der es sich zum Ziel gesetzt hat, seinen Kunden und Partnern den höchsten Servicestandard zu bieten. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 900 Mitarbeiter. Das weitreichende Netzwerk des Unternehmens erstreckt sich über drei Kontinente und verfügt über cGMP-konforme Anlagen in Seattle (Washington), Kopenhagen (Dänemark), Heidelberg (Deutschland) sowie in Chiba (Japan).

AGC Biologics bietet fundierte Branchenkenntnisse und einzigartige, auf den Kundenbedarf zugeschnittene Dienstleistungen für die Scale-up- und cGMP-Herstellung proteinbasierter Therapeutika, von der präklinischen bis zur kommerziellen Produktion für Säugetier- und mikrobielle Zellen. Das integrierte Dienstleistungsangebot umfasst die Herstellung von Plasmid (GMP pDNA), die Entwicklung von Zelllinien und Bioprozessen, Formulierungen, analytische Tests, die Entwicklung und Konjugation von Antikörpermedikamenten, Zellbanking und -lagerung sowie Proteinexpression - einschließlich des patentrechtlich geschützten CHEF1®-Expressionssystems für die Herstellung von Säugetierzellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.agcbio.com.

Informationen zu BIO Digital:

Wenn Zusammenarbeit wichtiger denn je ist, bringt BIO die Industrie verlässlich zusammen. Die BIO International Convention wird 2020 auf ein neues, virtuelles Veranstaltungsformat, BIO Digital, umstellen. Diese virtuelle Zusammenkunft der globalen Biotech-Industrie bietet wichtigen Partnern über das BIO One-on-One-Partnering-System Bildungsressourcen, die Ihr Unternehmen vorantreiben und Ihnen jene Erkenntnisse vermitteln, die für die Fortführung kritischer Forschungs- und Entwicklungsverfahren erforderlich sind. Wir werden nicht persönlich zusammentreffen können, doch Innovation ist unaufhaltsam. Weitere Informationen sind unter https://www.bio.org/events/bio-digitalerhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Diane Hunt

dhunt @ agcbio.com