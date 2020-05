NEOS zu Anschober: Weniger reden, mehr testen

Loacker: „Jeder, der nicht der Gesundheitsminister ist, weiß um die Wichtigkeit der Antikörpertests Bescheid. Man muss ihre Vorteile nicht mehr predigen, sondern sie endlich durchführen.“

Wien (OTS) - „Wie oft will Minister Anschober eigentlich noch ankündigen, dass die Regierung ,jetzt aber wirklich bald’ auf eine umfassende Teststrategie mit Antikörpertests setzen will?“, fragt NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker nach der heutigen „gefühlt 47. Regierungspressekonferenz“ zu diesem Thema. „Antikörpertests sind nicht nur eine nette und ,sinnvolle Ergänzung’, Herr Minister, sie sind absolut unabdingbar! Das weiß mittlerweile jeder in Österreich, der nicht Gesundheitsminister ist. Man müsste die Vorteile dieser Tests also nicht mehr predigen, sondern sie endlich durchführen!“

Loacker erinnert den Gesundheitsminister daran, dass es in Österreich entwickelte und sofort verfügbare Antikörpertests gibt. „Die AUVA beispielsweise hat selbst einen Antikörpertest entwickelt. Anschober ist dort Aufsichtsbehörde. Warum kann die AUVA ihre 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem eigenen Test testen und der Rest der Bevölkerung wird von Anschober immer nur mit schönen Ankündigungen eingelullt? Warum dauert alles, was er zu verantworten hat, so lange?

Zudem verweist Loacker darauf, dass Forschungsminister Faßmann immer wieder betont habe, in seiner von Sora und der Statistik Austria durchgeführten „Studie“ seien auch Antikörpertests gemacht worden. „Bis heute konnte oder wollte uns aber niemand sagen, welche Antikörpertests von welchen Herstellern dort verwendet wurden. Die Regierungslinke weiß offenbar nicht, was die Regierungsrechte tut.“

Anstatt noch ewig herumzureden, sollte Anschober das in Österreich verfügbare Wissen endlich auch nutzen und mit den Testungen starten, so Loacker. „Sonst bleibt sein tolles Containment 2.0 leider ein absoluter Blindflug.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu