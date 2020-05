Der Fußball rollt wieder: ÖFB-Cupfinale am 29. Mai live im ORF

Salzburg – Austria Lustenau ab 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Der Fußball rollt wieder und auch wenn im Stadion Corona-bedingt keine Fans zugelassen sind, via ORF 1 sind die Zuseherinnen und Zuseher live dabei, wenn am Freitag, dem 29. Mai 2020, in Klagenfurt das ÖFB-Cup-Finale zwischen Meister Salzburg und dem Sensations-Team Austria Lustenau steigt. Kommentator ist Oliver Polzer, die Analysen steuern Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer bei.

Auch im Web oder via App können Fußball-Fans alles über das ÖFB-Cup-Finale erfahren: sport.ORF.at, ORF Fußball und ORF-TVthek liefern laufend News, spannende Hintergrundstorys und Analysen, ausführliche Tabellen, interessante Social-Media-Postings etc. Und selbstverständlich werden auch der Live-Stream der ORF-Übertragung und nachträglich ein Video-on-Demand des Spiels bzw. der Highlights bereitgestellt. Auch der ORF TELETEXT informiert seine Leserinnen und Leser im Rahmen seiner Sportberichterstattung aktuell in Storys und Analysen sowie mit einem umfassenden Tabellen- und Statistik-Bereich.

