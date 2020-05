Einladung zur Pressekonferenz anlässlich der Konferenz der Landeshauptleute in Linz – Freitag, 15. Mai, 14 Uhr

mit BK Kurz, LH Stelzer, LH Haslauer und weiteren Teilnehmern

Linz (OTS) - Sehr geehrte Damen und Herren,

am Freitag, 15. Mai 2020, findet in den Redoutensälen an der Promenade in Linz die Konferenz der Landeshauptleute unter dem Vorsitz Oberösterreichs statt. Als Gast wird dazu Bundeskanzler Sebastian Kurz erwartet.

Die Abteilung Presse des Landes OÖ lädt Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer, Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer und weiteren Teilnehmern am

Freitag, 15. Mai 2020,

um voraussichtlich 14 Uhr

(genaue Uhrzeit wird am Freitag bekanntgegeben)

in den Spiegelsaal der Redoutensäle in Linz, Promenade 39,

zum Thema:

Ergebnisse der Landeshauptleute-Konferenz in Linz

ein. Die Pressekonferenz wird auch live auf

https://landoberoesterreich.streaming.at/20200515,

in der ORF-TV-Thek https://tvthek.orf.at/

sowie auf der Facebook-Seite des Landes OÖ www.facebook.com/ooe.gv.at

übertragen.





Hinweis für Medienvertreter/Innen:

Die Teilnahme an dieser Pressekonferenz ist aufgrund der Sicherheitsbestimmungen limitiert. Daher ist unbedingt eine Akkreditierung erforderlich. Mit der Bestätigung von unserer Seite sind Sie für die PK angemeldet.

erforderlich. Mit der Bestätigung von unserer Seite sind Sie für die PK angemeldet. Alternativ besteht wieder die Möglichkeit, online an der PK teilzunehmen. Sie erhalten nach Ihrer Anmeldung einen Link, unter dem Sie schriftlich Fragen stellen können, die bei der Pressekonferenz verlesen und beantwortet werden.

Kamerateams: Kameraschwenk vor Sitzungsbeginn um 11 Uhr möglich. Auch hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

erforderlich. Ihre Anmeldung für die Teilnahme, für den Online-Link oder einen Kameraschwenk senden Sie bitte bis heute 17 Uhr an landeskorrespondenz@ooe.gv.at.

Hinweise zur Sicherheit:

Es werden Einlasskontrollen durchgeführt. Bitte bringen Sie einen gültigen Presse- oder Personalausweis mit.

Abstandsregelungen sind einzuhalten.

Schutzmasken sind erforderlich und selbst mitzubringen.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas Brandstetter, MPA, Pressesprecher LH Mag. Stelzer

(+43 732) 77 20-126 79, (+43 664) 600 72 126 79, thomas.brandstetter @ ooe.gv.at



Gerhard Hasenöhrl, Leiter der Abteilung Presse des Landes OÖ

(+43 732) 77 20-114 00, (+43 664) 600 72 114 00, gerhard.hasenoehrl @ ooe.gv.at