Sima/Papai: Baustart für den „Cooling Spot“ am Schlingermarkt

Kühlt Umgebungstemperatur um bis zu 10 Grad

Wien (OTS) - Ein einzigartiger Cooling Spot mit dem klingenden Namen „Tröpferlbad 2:0“ entsteht am 6.000 m2 großen Schlingermarkt in Floridsdorf. Dieses coole Pilotprojekt besteht aus einem 100 m2 großem „Coolspot“, einem bepflanzten und beschatteten Aufenthaltsort mit Sitzbänken von insgesamt 20 Metern Länge und vielen Nebeldüsen. „Am Weg zur Klimamusterstadt setzen wir in der ganzen Stadt eine Vielzahl von Maßnahmen, um gegen urbane Hitzeinseln vorzugehen. Cooling Spots wie im Esterhazypark oder eben nun am Schlingermarkt sind ein zentraler Beitrag dazu“, so Umwelt- und Märktestadträtin Ulli Sima. Auch Bezirksvorsteher Georg Papai freut sich über das neue Projekt: „Die Umgebungstemperatur wird um bis zu 10 Grad gekühlt und wird den Aufenthalt am Markt im Sommer sicher noch angenehmer machen.“ Die Bauarbeiten werden natürlich unter den strengen Corona-Auflagen durchgeführt.

Der „Cooling Spot“ ist so wie der im Esterhazypark von Green4Cities geplant worden. Für noch mehr Kühlung am südseitig ausgelegten Schlingermarkt sollen auch die drei „Klimabäume“ sorgen. Die fast 3 Meter hohen Nebelduschen mit einem Durchmesser von bis zu 2,2 Metern werden die Umgebung mit feinem Sprühnebel kühlen.

Neben der Kühlung durch Wasser, sind natürlich die Pflanzen wesentliches Gestaltungselement des Tröpferlbades. Mittels großer Bepflanzungströge kommen neue Gräser- und Staudenbeete sowie sogar Bäume hinzu. Mehrere Sitzgelegenheiten im Tröpferlbad selbst bieten bis zu 30 Personen gleichzeitig Platz und natürliche Kühlung mittels Benebelung und Tröpfchenbewässerung an.

Das Markttröpferlbad ist ein Forschungsprojekt, es wird auch weitere zwei Jahre von Green4Cities begleitet. Dies beinhaltet auch die Anpassung der technischen Maßnahmen vor allem auch den Wissenstransfer zwischen Forschung und praktischer Umsetzung.

Die Planung des „Markttröpferlbades“ erfolgte in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Wien, der Bezirksvorstehung Floridsdorf, dem Marktamt und Green4Cities und ist eine Weiterentwicklung vom Tröpferlbad 1.0, welches 2019 als Minivariante am Schlingermarkt getestet wurde.

„Bei diversen Festivitäten im Hochsommer hat es am Markt gefühlte 50 Grad. Der Cooling Spot wird auf einem der wichtigsten Plätze von Floridsdorf dafür sorgen, dass die Marktkundschaft in einer konsumfreien Zone eine angenehme und kühle Zeit verbringen kann“, betont Georg Papai abschließend.

rk-Fotoservice: www.wien.gv.at/presse/bilder

Rückfragen & Kontakt:

Alexander Hengl

Mediensprecher des Marktamtes

Tel.: 01/4000 59255

alexander.hengl @ wien.gv.at



Sascha Göbel

Büroleiter BV 21

T: 4000 - 21114

M: 0676 - 8118 21114

sascha.goebel @ wien.gv.at