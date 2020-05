Rat auf Draht zum Child Helpline Day: Gerade jetzt ist es wichtig, für Kinder und Jugendliche da zu sein!

Am 17. Mai ist internationaler Child Helpline Day – Zahl der Beratungen bei Rat auf Draht stark gestiegen

Wien (OTS) - „In Zeiten von Corona sind Helplines für Kinder und Jugendliche besonders wichtig, denn sie sind oft die einzige Möglichkeit, rasch Hilfe zu bekommen“, sagt Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht. „Viele Kinder und Jugendliche fühlen sich nach wochenlangen Ausgangsbeschränkungen mittlerweile sehr einsam, haben Schlafstörungen und machen sich Sorgen um ihre Zukunft.“

Rat auf Draht ist Gründungsmitglied des internationales Netzwerks „Child Helpline International“, zu dem sich Helplines aus 181 Staaten zusammengeschlossen haben.

Angst als großes Thema bei Kindern und Jugendlichen

Die Zahl der Beratungen bei Rat auf Draht ist in den letzten Wochen enorm gestiegen. Am Telefon haben rund ein Drittel mehr Beratungen stattgefunden. Im Chat-Bereich – der in den letzten Wochen ausgebaut wurde – stieg die Zahl der Beratungen um 82 Prozent.

Angst sei bei Kindern und Jugendlichen ein großes Thema, sagt Satke: „Sowohl, was den Wiedereinstieg in die Schule betrifft als auch die Angst vor einer zweiten Welle und einem neuerlichen Lockdown.“

Viele Anruferinnen und Anrufer hätten außerdem mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen: „Panikattacken, Angstzustände, bipolare Störungen - bereits vorhandene Erkrankungen verstärken sich in der Krise, auch weil Psychotherapie derzeit oft nicht stattfinden kann.“

Rat auf Draht ist unter 147 rund um die Uhr aus ganz Österreich erreichbar. Der Anruf ist anonym und kostenlos. Rat auf wird von SOS-Kinderdorf vorwiegend über Spenden finanziert.



