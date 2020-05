Geballte Kommunikationskraft: ghost.company Werbeagentur und Martschin & Partner PR

Gemeinsames, neues Beratungsangebot der Agenturchefs Mehler und Martschin: Optimale Abstimmung von Payed, Owned und Earned Media spart Kosten und verstärkt Wirkung

Wien/Perchtoldsdorf (OTS) - Die ghost.company Werbeagentur und die PR-Agentur Martschin & Partner haben sich entschlossen, gemeinsam auf den Markt zu gehen. „Wir können damit eine 360-Grad-Kommunikation wirklich abdecken und bieten Kunden starke Synergien“, sagt ghost.company-Chef Michael Mehler. Auch Hannes Martschin ist überzeugt, mit dieser Kooperation die richtige Antwort auf aktuelle Marktwünsche zu geben: „Die drei Medienbereiche Payed Media (klassische Werbung), Owned Media (eigene Kanäle wie Website, Newsletter, Blogs, CRM und Social Media) und Earned Media (PR, viraler Content) sind oft nicht aus einem Guss. Das kostet Unternehmen und Organisationen Geld und Wirkung.“

Kennengelernt haben sich die beiden Agenturen auf der Bühne in der letzten Xpert-Night. Gleich zweimal hintereinander fanden sich die beiden Unternehmen in den Spitzenrängen dieses wichtigsten Agenturrankings Österreichs. Aus ersten Gesprächen wurden gemeinsame Jobs, die vom gemeinsamen Verständnis für die Kunden geprägt waren. Das machte Lust auf mehr.

Kundenvorteile in Positionierung und Repositionierung

Was hat der Markt von dieser Kooperation? Der Mehrwert liegt im vertrauensvollen Verständnis zwischen Werbeagentur und PR-Agentur. „Diese gemeinsame Betrachtungsweise aus unterschiedlichen Kommunikationsperspektiven ist ein Asset, das wesentlich zu einer optimierten Gesamtlösung beiträgt“, sagt Mehler. Im Zentrum der künftigen Aktivitäten stehen Szenarien, die jetzt schon die Kernkompetenzen der beiden Unternehmen abbilden: Unternehmens-/Organisations-Positioning bzw. -Repositioning, Check vom Status Quo bisheriger Kommunikationskanäle, die Entwicklung bzw. Verbesserung von Digitalisierungsprozessen, Corporate Design und Wording bis hin zur Umsetzung echter integrierter Kampagnen aus einem Guss.

Optimiert werden damit auch die jeweils eigenen Spezialbereiche der Agenturen, wie zum Beispiel Pharma/Medizin, Tourismus, B2B und Markenpositionierung. Beide Unternehmen sind in der DACH-Region tätig.

Kostenloses Strategie-Erstgespräch

Wer diese geballte Kommunikationskraft kennenlernen möchte, ist herzlich zu einem kostenlosen Strategie-Erstgespräch eingeladen. Das halten die beiden Agenturgründer, Michael Mehler und Hannes Martschin, gemeinsam.

Zusätzlich zum hohen Beratungslevel bieten die beiden Agenturen Packages mit großem Einsparungspotential. Möglich wird dies durch die perfekte Abstimmung der Berater und übergreifendes Handeln.

Anmeldungen für ein kostenloses Erstgespräch unter: info @ ghostcompany.at

Weitere Informationen unter: https://www.ghostcompany.com/weitergehts.html



Die ghost.company ist eine Top-3-Werbeagentur in Österreich, die sich mit Standorten in Perchtoldsdorf bei Wien, München und Zürich auf Full-Service-Kommunikation in der DACH-Region spezialisiert hat. Das Unternehmen kreiert integrierte Werbekampagnen und verbindet die Bereiche klassische Werbung, Online und Dialogmarketing mit langjähriger Erfahrung. Die Agentur erzielt in Rankings regelmäßig Spitzenpositionen. Für die konsequente Erfolgsorientierung in ihrer strategischen Planung und konzeptionellen Kreativität wurden die Arbeiten der ghost.company vielfach ausgezeichnet. Als innovative Werbeagentur mit einer starken digitalen Unit betritt das Unternehmen gerne Neuland. Es gestaltet plattformübergreifende Inbound-Kampagnen, produziert Animationsfilme und realisiert klickstarke Suchmaschinen- und Social-Media-Kampagnen. Eine Spezial-Unit des Unternehmens ist die convention.group – ein erfahrener Fullservice-Event- und Kongressveranstalter, der sich vor allem im Gesundheitsbereich bereits langjährig erfolgreich etabliert hat. Weitere Informationen unter www.ghostcompany.com

Die Martschin & Partner GmbH ist eine Top-3-PR-Agentur in Österreich und wurde 1996 als inhabergeführte Full-Service-PR-Agentur mit Sitz in Wien gegründet. Sie berät seither namhafte national und international tätige Unternehmen, Organisationen und NPOs in der strategischen Kommunikation und positioniert diese langfristig und authentisch nach innen und außen. Die Agenturschwerpunkte liegen in den Bereichen Gesundheit & Ernährung, Tourismus & Kultur, Wissenschaft & Bildung und nachhaltige Entwicklung. Martschin & Partner engagieren sich für eine Gemeinwohl-Ökonomie und stehen für verantwortungsvolles Handeln im Einklang mit der Gesellschaft und der Umwelt. Weitere Informationen unter: www.martschin.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Johannes Martschin, Martschin & Partner GmbH, Strategische Kommunikationsberatung, Döblergasse 4/Top 6, 1070 Wien, Tel.: 01/409 77 20, martschin @ martschin.com, www.martschin.com