Aon CySec - App: Umfangreicher mobiler Onlineschutz in Echtzeit

Führende Beratungs-Unternehmen lancieren Malware Applikation für Mobile Devices

Zürich/Wien (OTS) - Cyberschutz wird ausgereifter: In Zusammenarbeit zwischen Aon und cyan wurde in den letzten Monaten die Aon CySec – App entwickelt. Die Sicherheitsapplikation funktioniert auf Android- und iOS Geräten und schützt in Echtzeit vor Onlinegefahren wie Viren, Malware oder Phishing-Attacken. Angriffe werden abgefedert, bevor sie Schaden anrichten. Damit bieten Aon und cyan eine neue Art der präventiven, digitalen Sicherheit. Die Aon CySec – App ist aktuell in den App Shops für Österreich und die Schweiz downloadbar, in einem weiteren Schritt soll der globale Rollout folgen.

Smartphones und Tablets sind nicht nur diese Tage hoch im Kurs. Ob im Home-Office oder unterwegs nutzen immer mehr Menschen den mobilen Weg ins Internet. Wo für viele der unwiderrufliche Nutzen im Vordergrund steht, bedienen sich Kriminelle dieser großen Chance. Zu wenig sind Unternehmen und Bürger und Bürgerinnen über ihre sicherheitsrelevanten Daten informiert und öffnen damit Betrug und Diebstahl Tür und Tor.

Als einer der weltweit größten Risikoberater und Versicherungsmakler reagiert Aon auf die rasante Entwicklung von Cyber-Risiken mit einem neuen, exklusiven Sicherheitspaket. Aon bringt zusammen mit cyan eine Security-Applikation für Android und iOS-Geräte in die App Shops. Die neue Aon Security-Applikation ermöglicht dem Nutzer Onlineschutz in Echtzeit und bekämpft proaktiv Cybergefahren. Die Akkuleistung und der Arbeitsspeicher der Devices werden dabei in keiner Weise belastet. Die Kooperationspartner platzieren die Aon CySec - App kostengünstig in den großen, bekannten App-Shops Android Play Store und iOS Store. Die App ist im Aon Corporate Design gestaltet und überzeugt als attraktives Angebot mit zusätzlichen Sicherheitsfeatures wie Identitäts- oder Website-Checks.

Auch in den kommenden Jahren wird Aon auf Digitalisierung setzen und die strategische Zusammenarbeit mit Aon Partnerfirmen fortführen. Das Ziel, das Thema Cyber Security durch alle Branchen international zu stärken und damit noch mehr Aon Kunden vor Onlinebedrohungen zu schützen, ist gesetzt. So soll auch die fruchtbare Zusammenarbeit mit cyan auf globaler Ebene ausgebaut werden. Cyberrisiken steigen unaufhaltsam an und die Anforderungen, die unsere Kunden an uns und die Versicherungsbranche stellen, nehmen zu. Aon bietet Privat- und Firmenkunden mit der neuen Aon CySec - App eine ergänzende Risikominimierungsmaßnahme für derzeitige und zukünftige Cyberversicherungen.

Cyrill Sennhauser, Member of the Aon Executive Board: „In der Zeit des COVID-19 Virus haben sich die häufigen Cyberangriffe auf Mobile Devices, wie Smartphones, Tablets und Laptops, massiv erhöht. So funktional, bilden diese Geräte leider die größte Schwachstelle im Sicherheitssystem. Mit der Aon CySec - App schließen wir nun eine gravierende Sicherheitslücke, speziell für Firmen und Privatpersonen, die sich bisher nur gering gegen solche Gefahren schützen konnten. Damit bieten wir unseren Kunden und allen weiteren Mobile Device Nutzern einen präventiven, digitalen Cyberschutz!“

Über Aon

Aon ist ein führendes, globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen und bietet eine breite Palette an Lösungen zu Themen wie Risiko, Altersversorgung, Vergütung und Gesundheit an. Aon berät weltweit in über 500 Versicherungsbüros Kunden aus 120 Ländern. Die Gesellschaft gehört zu den internationalen Marktführern im Bereich Risikomanagement und zählt über 50.000 qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.

Folgen Sie Aon auf Twitter und LinkedIn.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie den Aon Newsroom besuchen und unseren Experten und Beratern im The One Brief zuhören.

Erfahren Sie mehr über Aon in Österreich unter aon-austria.at

Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen („white-labeled“) an dessen Endkunden angeboten („B2B2C“).

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über die Produkte von cyan an rund 8 Millionen Endkunden vertrieben werden. Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Zahlungsdienstleister Wirecard.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Rückfragen & Kontakt:

Eveline Pfneiszl, +43 5 7800 - 215, eveline.pfneiszl @ aon-austria.at