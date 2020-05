GLOBAL 2000-Web-Kongress "Visions for Transition" startet mit über 1.000 Teilnehmern - Web-Pressekonferenz morgen 13 Uhr

Mehrsprachiger Web-Kongress übertrifft Erwartungen - zahlreiche internationale Speaker und rege Beteiligung

Wien (OTS) - Pünktlich um 10:00 Uhr heute Morgen eröffnete GLOBAL 2000-Geschäftsführerin Agnes Zauner den Web-Kongress "Visions for Transition", den ersten Web-Kongress zu den Themen Biodiversität, Landwirtschaft und Ernährung. Über 1.000 TeilnehmerInnen waren bei der Eröffnung anwesend, insgesamt hatten sich bis kurz vor dem Start des Kongresses über 2.000 Interessierte aus mehreren Ländern angemeldet.

Vor dem Hintergrund einer Pandemie, die uns die Verletzlichkeit unserer Gesellschaft und unseres Wirtschaftssystems vor Augen führt, und einer fortschreitenden Biodiversitäts- und Klimakrise, die sich zu einer ernsthaften Bedrohung für die Welternährung entwickelt, lud die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 am 11. und 12. Mai 2020 zu "Visions for Transition", dem ersten online-Wissenschaftskongress zum Thema Landwirtschaft, Biodiversität und den Städten der Zukunft.

Im Rahmen des Kongresses findet als erstes Resümee morgen die zweisprachige Online-Pressekonferenz "Visions for Transition - erste Erkenntnisse". Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die folgenden Online-Zugänge funktionieren ab dem 12.Mai 2020 13:00 Uhr CET/MEZ:

Pressekonferenz in deutscher Sprache (Originalton):

https://www.global2000.at/presse/online-pressekonferenz-visions-transition

Pressekonferenz in englischer Sprache (Übersetzung):

https://www.global2000.at/presse/online-press-conference-visions-transition

Am Podium:

Dr. in Alice Vadrot, Politikwissenschaftlerin und Assistenzprofessorin für Internationale Beziehungen mit Schwerpunkt Umweltpolitik am Institut für Politikwissenschaft der Universität Wien und Visiting Research Fellow am Centre for Science and Policy (CSaP) der Universität Cambridge

Dr. Hans Rudolf Herren, Insektenforscher, Landwirtschafts- und Entwicklungsexperte, Pionier der biologischen Schädlingsbekämpfung

Dr. in Violette Geissen, Professorin für Bodendegradation und Land-Management an der Universität Wageningen

Alfred Grand, Biobauer und Unternehmer

DI Dr. Helmut Burtscher, Umweltchemiker bei GLOBAL 2000

Der Kongress "Visions for Transition"

Über zwanzig international renommierte WissenschaftlerInnen aus den Disziplinen Agrarwissenschaften, Insektenforschung, Ökologie, Medizin, Resilienz- und Klimawissenschaften führen durch das Programm des zweitägigen Web-Kongresses "Visions for Transition". Dabei ziehen sie Bilanz über den Zustand des Planeten und seiner Artenvielfalt und widmen sich gemeinsam mit den interessierten Live-ZuschauerInnen der Frage, wie wir unsere Landwirtschaft und unsere Städte und Dörfer in Zukunft gestalten müssen, damit die Biodiversitäts- und Klimakrise bewältigt und die Ernährung zukünftiger Generationen sichergestellt werden kann. Besonderes Augenmerk erhält die Frage, wie die von der neuen EU-Kommission ausgerufenen Klima- und Biodiversitätsziele des European Green Deals angesichts eines Covid-19-bedingten weltweiten Rückgangs der Wirtschaftsleistung dennoch erreicht werden können und was es für eben diese Wirtschaftsleistung bedeuten würde, wenn wir die Klima- und Biodiversitätsziele nicht erreichen. Ebenfalls diskutiert wird die Evidenz für einen kausalen Zusammenhang zwischen der Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Pandemien und der zunehmenden Vernichtung von Ökosystemen.

Realisiert wird der Web-Kongress "Visions for Transition" von der österreichischen Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 mit Finanzierung der Europäischen Kommission (DG Agri), der Wiener Umweltanwaltschaft, der Hagelversicherung, der European Environment and Health Initiative und von Blühendes Österreich – REWE International gemeinnützige Privatstiftung.



Ablauf, Anmeldung, Teilnahme am Kongress

Alle Vorträge und Diskussionen im Rahmen von "Visions for Transition" werden am 11. und 12. Mai 2020 in mehreren von der APA bereitgestellten digitalen Konferenzräumen via Livestream übertragen und durch Simultanübersetzung in den Sprachen Englisch und Deutsch verfügbar gemacht. Der Zugang zu allem Programmpunkten erfolgt über https://www.global2000.at/kongress über die alle Programmpunkte aufgerufen werden können.

Die Teilnahme ist kostenlos und aus ganz Europa möglich.

Bitte um Anmeldung hier: https://www.global2000.at/anmeldung-visions-transition

Alle Informationen zum Programm: https://www.global2000.at/kongress



Speakers und DiskutantInnen (Auswahl):

Hans Rudolf Herren (Mitautor des Weltagrarberichts)

Rob Hopkins (Begründer des Transition Town Bewegung)

Marta Guadalupe Rivera Ferre (Chair für Agrarökologie an der Universität Vic)

Wolfgang Cramer (Weltklimarat, IPCC)

Violette Geissen (Bodenphysik und Landmanagement, Universität Wageningen)

Josef Settele (IPBES)

Alice Vadrot (Österreichischer Biodiversitätsrat)

Martin Grassberger („Das leise Sterben“ Wissenschaftsbuch des Jahres 2019)





Rückfragen & Kontakt:

DI Dr. Helmut Burtscher-Schaden, GLOBAL 2000 Umweltchemiker, 0699 14 2000 34, helmut.burtscher @ global2000.at



Michael Lachsteiner, GLOBAL 2000 Pressesprecher, 0699 14 2000 20, michael.lachsteiner @ global2000.at