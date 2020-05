Industrie zu Konjunkturmaßnahmen: Entlastung für Unternehmen ist Gebot der Stunde

IV-GS Neumayer: Wichtiges Signal der Zuversicht für Standort – Abschaffung von Bagatellsteuer und steuerliche Vergünstigungen richtige Schritte

Wien (OTS) - „Die möglichst weitgehende Entlastung der heimischen Unternehmen in dieser Zeit nie dagewesener Herausforderungen ist und bleibt ein Gebot der Stunde. Die nun angekündigten konjunkturellen Maßnahmen bedeuten nicht nur eine Unterstützung für die Gastronomie, sondern sind insgesamt ein wichtiges Signal für den Wirtschaftsstandort“, hält Mag. Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), anlässlich der heutigen Aussagen seitens der Bundesregierung fest. So würden steuerliche Entlastungen wie die Senkung der Umsatzsteuer auf nichtalkoholische Getränke oder höhere Grenzen bei der Pauschalierung für viele Gastronomiebetriebe sicherlich eine spürbare Erleichterung bedeuten.

Maßnahmen wirken über Gastronomie hinaus

„Ein gesamthaft wichtiges Signal ist aber auch die Abschaffung einer wenig sinnvollen Bagatellsteuer“, hebt der IV-Generalsekretär das geplante Ende der sogenannten „Schaumweinsteuer“ hervor. Hierdurch werde nicht nur die Gastronomie, sondern auch die produzierende Wirtschaft unterstützt. Ähnlich positiv seien die erhöhte steuerliche Absetzbarkeit von Geschäftsessen von 50 auf 70 Prozent und die ebenfalls ausgeweitete Steuerbegünstigung für Lebensmittel- und Restaurantgutscheine von derzeit 1,10 bzw. 4,40 Euro auf 2,00 bzw. 8,00 Euro zu bewerten. „Das sind Maßnahmen, die nicht nur der Gastronomie zugutekommen. Sie betreffen auch die produzierende Wirtschaft mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Damit wird der für die Wirtschaft so wichtige Konsum beflügelt und somit der Wirtschaftsstandort in seiner Gesamtheit gestärkt“, so Neumayer abschließend.

Weitere Informationen: www.iv.at/medien

Rückfragen & Kontakt:

Industriellenvereinigung

Sandra Bijelic

Pressesprecherin

+43 (1) 711 35-2305

sandra.bijelic @ iv.at

https://www.iv.at/medien