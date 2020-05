Büchereien der Stadt Wien machen ersten Öffnungsschritt am 18. Mai

Vorerst nur Ausleihe und Rückgabe – Verlängerungsangebot für neue KundInnen

Wien (OTS) - „Die Büchereien der Stadt Wien sind startklar und bereiten sich auf den ersten Öffnungsschritt am 18. Mai vor“, kündigt Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky an. Ab kommenden Montag sind die Büchereien in allen Zweigstellen und in der Hauptbücherei wieder für Kundinnen und Kunden da. Medien können dann wieder vor Ort ausgeborgt und zurückgegeben werden. Die Büchereien der Stadt Wien gehen wie der Büchereiverband Österreichs davon aus, dass die Bundesregierung entsprechend ihrer Ankündigung das Betreten von Bibliotheken zu diesem Zeitpunkt wieder ermöglicht.

Für den Ablauf von Rückgabe und Ausleihe wird es besondere Regeln geben, damit die Auflagen der Gesundheitsbehörden eingehalten werden können. Ein Aufenthalt in den Büchereien über die notwendige Zeit für Ausleihe und Rückgabe hinaus ist vorerst nicht möglich.

Ausgeliehene Medien müssen nicht verlängert werden – Rückgabe bis 18.6. möglich

Medien, deren Leihfrist bereits abgelaufen ist, müssen nicht sofort zurückgebracht werden. Wer Medien entlehnt hat, kann diese bis 18. Juni zurückbringen und es fallen keine Überziehungsgebühren an. Die Büchereien ersuchen ihre KundInnen, von dieser Verlängerung Gebrauch zu machen, damit es nicht schon am Montag zu Schlangen vor den Büchereien kommt.

Bestehende Büchereikarten werden um Zeit der Schließung verlängert

Die Büchereien verlängern automatisch die Mitgliedschaft für alle jene NutzerInnen, die mit Beginn der Corona-bedingten Schließzeit bereits eine aufrechte Mitgliedschaft hatten, um neun Wochen. Auch während der Schließzeit abgelaufene Büchereikarten wurden entsprechend verlängert.

Über 17.000 neue NutzerInnen der Büchereien – Angebot zur Verlängerung

Während der Schließzeit haben mehr als 17.000 Menschen das Gratis-Angebot der Büchereien zur Nutzung der Online-Angebote genutzt. Für sie gibt es die Möglichkeit, um 18 Euro das gesamte Angebot der Büchereien digital und physisch bis Jahresende weiter zu nutzen. Sie werden dazu direkt verständigt. Die Büchereien würden sich freuen, wenn sie möglichst viele der 17.000 auch weiterhin als Mitglieder willkommen heißen können.

Mehr als 15.000 BesucherInnen – Online-Lesungen der Büchereien gehen weiter

Die Online-Lesungen der Büchereien für Erwachsene und Kinder erfreuen sich mit über 15.000 Zugriffen in den letzten Wochen großer Beliebtheit. Sie werden weiter auf YouTube und via Podcast bestehen bleiben. Dazu kommt ein besonderes Angebot für Kinder auf dem neuen Instagram-Kanal der Büchereien. Veranstaltungen in Büchereien können leider bis auf weiteres nicht stattfinden.

Bücherei Hernals wegen Renovierung geschlossen

Wegen Renovierung geschlossen bleibt die Bücherei Hernals. Dort wird bis voraussichtlich Ende des Jahres umgebaut.

Verhaltensregeln für Ausleihe und Rückgabe ab 18.5. im Detail:

- Die Anzahl der Personen, die zum selben Zeitpunkt in der Bücherei sind, muss beschränkt werden. Ein Abstand von mindestens 1 Meter zwischen den Personen muss eingehalten werden.

- Ein Aufenthalt in den Büchereien über Rückgabe und Ausleihe hinaus (z.B. Nutzung von Arbeitsplätzen, Lernplätzen, Computerplätzen u.a.) ist leider nicht möglich.

- Die NutzerInnen müssen beim Aufenthalt in der Bücherei Nase und Mund bedecken.

- BibliothekarInnen vor Ort werden ebenfalls Mund-Nasen-Schutz tragen.

- In jeder Bücherei wird Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Dieses muss vor dem Aussuchen von Büchern und anderen Medien in den Regalen verwendet werden.

- Häufig berührte Oberflächen (Türschnallen, Theken, Selbstverbuchungsgeräte, Kassenautomaten u.a.) werden regelmäßig desinfiziert.

- In den Büchereien wird es Bodenmarkierungen geben, um die Abstandsregeln einzuhalten, und Hinweise auf die Verhaltensregeln werden angebracht.

- Zurückgegebene Bücher, CDs und DVDs werden von den Büchereien nach der Rückgabe nach den Vorgaben des Gesundheitsministeriums gereinigt, bevor sie wieder ausgeliehen werden können.

Alle Informationen finden Sie auf buechereien.wien.gv.at

(Schluss)

