Verlautbarung Klassenlotterie

Wien (OTS) - In der 1. Klasse der 190. Klassenlotterie wurden am 11. Mai 2020 Gewinne in Höhe von 1.480.000 Euro – verteilt auf 259 Gewinnlose – ausgespielt, davon gewinnt

1 Million Euro Los Nr.: 139.580 100.000 Euro Los Nr.: 002.349

Klassenlotterie Superklasse:

11. Mai 2020: 100.000 Euro gewinnt Los Nr.: 084.626

(Ohne Gewähr)

