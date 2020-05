Immobilienentwickler WINEGG investiert weiter

Im April erwarb das Unternehmen insgesamt vier Wiener Zinshäuser, sowie einen Zinshausanteil. Weitere Ankäufe sollen folgen.

Wien (OTS) -

Dass die Immobilienbranche trotz dieser herausfordernden Zeiten nicht stillsteht, lebt der Immobilienentwickler und Investor Christian Winkler mit seinem Team rund um die WINEGG vor: Im April 2020 wurden von dem Unternehmen insgesamt vier Wiener Zinshäuser, sowie ein Zinshausanteil erstanden. Weitere Ankäufe sollen folgen.

Die vier Objekte befinden sich in absoluten Trendlagen: Im 5. Bezirk wurden im Reinprechtsdorfer-Viertel und in Mariahilf zwei Liegenschaften erworben, weitere zwei in Ottakring und Oberdöbling. Mit dem Kaufabschluss eines Zinshausanteils am Althangrund im 9. Wiener Gemeindebezirk war der April für WINEGG ein äußerst erfolgreicher Monat, wobei wie bei allen Immobilien des Unternehmens, die Qualität der Lage und der Objekte im Vordergrund stand.

"Es ist uns besonders wichtig, dass wir gerade in so schwierigen Zeiten als sicherer und verlässlicher Partner zur Verfügung stehen. Daher investieren wir weiterhin in neue Projekte um auch zukünftig das Grundbedürfnis der nachhaltigen Schaffung von modernem Wohnraum zu sichern, um bleibende Werte für Generationen zu schaffen," so Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten GmbH.

Weitere Ankäufe sind geplant

Derzeit befindet sich das Unternehmen in drei weiteren aktiven Ankaufsverhandlungen von Liegenschaften für großvolumigen und freifinanzierten Wohnbau in Wien. Der zusätzliche Ankauf von Projekten in und um Wien wird zudem in den kommenden Monaten ebenfalls forciert. „Speziell im Ankaufsprozess legen wir großen Wert auf persönliche, diskrete und kompetente Betreuung. Mögliche Liegenschaften werden professionell und rasch von uns geprüft. Somit können wir Verkäufern eine einfache und schnelle Abwicklung garantieren“, so Winkler.

Die WINEGG gilt als wesentlicher Player am österreichischen Immobilienmarkt und agiert dabei als Investor, Projektentwickler, Bauträger, sowie als Makler. Das österreichische Unternehmen erwirbt sowohl Zinshäuser als auch Liegenschaften für den freifinanzierten Neubau.

Über WINEGG:

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG zeichnen sich durch eine hervorragende Mikrolage sowie eine hochwertige Ausführung und – speziell im Neubau – eine nachhaltige Konzeptionierung, beispielsweise in Form von kompakten, flexiblen Grundrissen aus.

Rückfragen & Kontakt:

epmedia Werbeagentur GmbH

Iris Einwaller

T: +43 1 512 16 16 - 53

E: iris.einwaller @ epmedia.at