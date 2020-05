Vitamin D Tankstellen zur Stärkung des Immunsystems

Seit 1. Mai sind Sonnenstudios wieder geöffnet

Wien (OTS) - „Die Corona-Krise kann ein Weckruf für die Gesundheit sein. Die Stärkung des Immunsystems ist ein entscheidender Faktor für uns alle. Viele medizinische Studien weisen nach, dass künstliches UV-Licht das Immunsystem in Verbindung mit der Vitamin-D-Produktion stärkt und zur Antiaging-Wirkung beiträgt“, bemerkt Robert Thum, CEO der Sun & Beauty-Lounge. Selbst die Weltgesundheitsorganisation hat festgestellt, dass Vitamin D eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Immunsystems spielt und vor Infektionen der Atemwege und vor Lungenentzündung schützen kann.

15 Minuten Solarium pro Wochen hebt Wohlbefinden und stärkt Immunsystem

Seit 1. Mai können die Sonnenstudios öffnen und unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen Gäste betreuen. In allen Sun & Beauty Lounge-Studios sind die Sicherheits- und Hygienemaßnamen wie Maskenpflicht und Abstand halten verbindlicher Standard. Eine besondere Wirkung erzielen die Sonnenstudios im Moment auch in Hinblick auf die psychische Gesundheit „Es genügen 15-20 Minuten pro Woche. Die Wirkung kann beachtlich sein. Es ist ein intensiver 'Kurzurlaub', der Licht, Wärme und Wohlbefinden liefert und depressive Verstimmungen vertreibt“, so Robert Thum weiter.

Sun & Beauty Lounge-Studios sind Qualitätsbetriebe

Mit dem steigenden Verlangen der Menschen nach einem gesunden und gepflegten Aussehen steigt auch der Anspruch an das Geräte-Angebot. „Als Betreiber moderner Sun & Beauty-Studios legen wir höchsten Wert auf die Qualität unserer Geräte und stellen die Gesundheit und Zufriedenheit der Kunden ins Zentrum unseres Handels“, erläutert Robert Thum. So hat das neue Beauty-Light zur Verbesserung des Hautbildes und der Faltenreduzierung bereits in vielen Sun & Beauty Lounge-Studios Einzug gehalten. „Brandneu ist auch das innovative Rainbowlight, das mit unterschiedlichen Lichtfarben die Psyche stimuliert“, so Robert Thum abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt für Presse:

Sun & Beauty Lounge

CEO Robert Thum

Haag 26

9064 Pischeldorf

robert.thum @ akzent-direct-gmbh.at

0664/4030033