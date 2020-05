GPF-Köstinger: Es gibt keine Privilegien für GewerkschafterInnen

Die Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten stellt zum avisierten Profil-Artikel klar, dass es keinerlei Privilegien für GPF-GewerkschafterInnen gibt.

Wien. (OTS) - „Der avisierte Profil-Artikel zeigt wieder einmal sehr deutlich, welche unseriösen Angriffe immer wieder gegenüber der GPF und der Arbeitnehmervertretung in der A1-Telekom gestartet werden,“ sagt Helmut Köstinger, Bundesvorsitzender der GPF (Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten).

Köstinger stellt klar, dass „der Fall Bauer weder etwas mit der GPF noch mit der FSG zu tun hat. Frau Bauer hat ihre Funktion als Stellvertretende Vorsitzende bereits 2015 zurückgelegt und hatte seit 2018 kein Mandat in der A1-Telekom“.

Weiters wird klargestellt, dass weder die GPF noch die FSG in die Vereinbarung zwischen der A1-Telekom und Frau Bauer eingebunden waren und daher auch beide keine Details dazu kennen.

„Fakt ist, dass Frau Bauer zum Zeitpunkt ihrer Vereinbarung mit der A1-Telekom keine Funktionärin der GPF und auch keine Funktionärin der FSG war und in den letzten Jahren tausende ähnliche individuelle Vereinbarungen zwischen dem Arbeitgeber A1-Telekom AG und ArbeitnehmerInnen getroffen wurden,“ so Köstinger.

„Es wäre an der Zeit, die unseriösen Angriffe seitens Profil gegenüber der GPF und der FSG in der GPF einzustellen und die herausragenden Leistungen der vielen GPF-FunktionärInnen hervorzuheben, “ so der GPF-Vorsitzende abschließend.





