Leckere Komplettmenüs für die ganze Woche

"Wir bleiben zuhause"-Versandangebot aus CONSERVA-Shop bietet vorkonfigurierte Wochenpakete mit selbst erzeugten verzehrfertigen Komplettgerichten für zu Hause

Abwechslungsreiches Sortiment aus insgesamt 72 Fertigmenüs erspart insbesondere älteren Mitmenschen und COVID-19-Risikogruppen Einkaufsgänge - Europaweite Lieferung erleichtert auch Dritten die Versorgung ihrer Angehörigen

Fünftagesversorgung von CONVAR Foods für Mittagstisch oder Vollpension aus sicher und steril verpackten Dosenprodukten, einfach und ungekühlt zu lagern

Möglichst daheimzu­bleiben lautet das aktuelle Gebot zur Eindämmung des Coronavirus, wie es etwa vom Bundesministerium für Gesundheit (BGM) eindringlich empfohlen wird. Die Sorge gilt insbesondere älteren Mitmenschen und COVID-19-Risikogruppen, bei denen die Wahrscheinlichkeit für schwere Krankheits­verläufe infolge einer Infektion besonders hoch ist. Wer aber auf Nachbar­schaftshilfe und ähnliche Unterstützungsangebote nicht zugreifen kann oder möchte, vermag diese Maßgabe nur schwer mit seiner Versorgung des täglichen Bedarfs zu vereinen. Hier hilft ein neues Versandangebot von CONVAR Foods weiter: Unter der sinngebenden Bezeichnung "Wir bleiben zuhause" gibt es jetzt im CONSERVA-Shop individuell zusammenstellbare Wochenpakete mit selbst erzeugten verzehrfertigen Komplettgerichten für zu Hause. Die aus insgesamt 72 Fertigmenüs zu Serien wie "Küchenklassiker", "Bistro-Brunch", "Genuss-Buffet", "Hausmanns Kost" oder "Wirtshaus-Mix" kombinierte Fünftagesversorgung beinhaltet wahlweise Mittagstisch oder Vollpension; ergänzend können Zusatzprodukte wie beispielsweise das ebenso selbst hergestellte Dosenbrot mitbestellt werden. Der Einstiegspreis für den fünftägigen Mittagtisch liegt bei 22,90 Euro und für die Vollpension bei 67,90 Euro, beides jeweils zuzüglich Versandkosten. Die Lieferung der frischeversiegelten Konservendosen kann auch auf Terminwunsch und wie bei CONSERVA generell üblich wahlweise via DHL, dpd oder UPS erfolgen. > https://shop.conserva.de

"Verzehrfertige Komplettmenüs aus der praktischen Dose: Mit unserem hochwertigen Angebot an schmackhaften Fertiggerichten kann man jetzt ohne notwendige Einkäufe außer Haus seinen Speiseplan für die ganze Woche abwechslungsreich gestalten", so Ralph Hensel, Europamanager CONVAR. "Das ist gerade auch für ältere Mitmenschen und COVID-19-Risikogruppen während der aktuellen Corona-Pandemie von großem Vorteil, wenn etwa Nachbarschaftshilfe nicht stattfinden kann oder vielleicht gar nicht erwünscht ist. Auch entsprechende Bestellungen für sie durch Angehörige sind natürlich jederzeit denkbar."

Die Feinkonserven von CONSERVA werden ausnahmslos in einer modernen, handwerklich geführten Küche in der Westpfalz zubereitet, portioniert und in Dosen frischeversiegelt.

Über CONVAR Foods und conserva.de

CONVAR Foods gehört neben Datenrettung, Reparatur-Services, Versand/Fulfilment für Technologiekunden sowie Entwicklung und Vertrieb innovativer Produkte aus dem Umfeld von Consumer Electronics (FURNICS) zu den zentralen CONVAR-Geschäftsbereichen. Als Business-Unit von CONVAR Europe Ltd. aus Rochester/UK betreibt CONVAR Foods mehrere E-Shops, darunter conserva.de, dosenburger.de, dosenbistro.de, Kheese, Getreide-Speicher, schwarzbrot.com und EF Emergency Food.

Der mehrsprachige Webshop conserva.de bietet ein breites Spektrum an Lebensmitteln zur Langzeitlagerung als Krisenvorrat für den Einsatz in katastrophenreichen Zeiten oder einfach als Proviant auf Reisen. Das Angebot umfasst zum Beispiel Dosenbrot, Dosenbutter, Dosen­kuchen und sogar Dosenkäse. Ebenfalls erhältlich sind Aluminium-Verbund-Beutel sowie Sauer­stoff-Absorber als Hilfsmittel zur Konservierung von Grundnahrungsmitteln wie etwa Getreide, Hülsenfrüchten, Nudeln oder Zucker, aber auch als Hilfsmittel zur sicheren Lagerung beispiels­weise von Kleidungsstücken, Schuhen oder wichtigen Dokumenten. Ein flexibles Konzept zur Verköstigung von Personal und Besuchern bietet zudem die DosenBistro-Kantine.

