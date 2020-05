Öffentlicher Verkehr kehrt zum Vollbetrieb zurück!

Bus und Bahn fahren ab Montag, den 11. Mai wieder in gewohnter Dichte

Bregenz (OTS) - Ab Montag, 11. Mai, kehrt der Öffentliche Verkehr in Vorarlberg wieder schrittweise zum Normalbetrieb zurück. Im Bahnverkehr gilt der Normalfahrplan, allerdings mit Einschränkungen im Nacht- und leider nach wie vor im grenzüberschreitenden Verkehr. Der Busverkehr passt sich an die Schulöffnungen an und verkehrt wieder mit Schulbussen. „Aufgrund der stufenweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen von Seiten der Bundesregierung können wir nun auch – bis auf wenige Einschränkungen – den Normalbetrieb bei Bus und Bahn wiederherstellen,“ freut sich Mobilitätslandesrat Johannes Rauch.

„Der öffentliche Verkehr in Vorarlberg hat auch während der herausfordernden Corona-Zeit die Menschen sicher und verläßlich von A nach B gebracht, dafür gilt mein ausdrücklicher Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“, sagt Rauch. „Es hat sich einmal mehr gezeigt, dass Bus und Bahn ein Rückgrat für die Mobilität im Land darstellen.“

Die Covid-19-Pandemie werde die Mobilität heute und in Zukunft deutlich verändern. „Daher gilt es jetzt mit vollem Einsatz die Chance zu nützen, unsere Mobilität in Richtung Klimaverträglichkeit zu gestalten und mehr Menschen von den Vorteilen umweltfreundlicher Mobilitätsformen zu überzeugen. Nicht zuletzt deshalb lebt der Öffentliche Verkehr von seiner ständigen Weiterentwicklung:

Niederschwellige Angebote und intelligente Mobilitätsketten von Tür zu Tür sind entscheidend, damit auch der Klimaschutz funktioniert.“ Daran arbeiten alle Mobilitätsverantwortlichen im Verkehrsverbund, im Land, in den Gemeinden und den Verkehrsunternehmen Vorarlbergs gerade mit voller Energie.

Wie gewohnt sicher und rasch mobil

Mit der Rückkehr zum Normalbetrieb wird sichergestellt, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nach den Lockerungen weiter wie gewohnt in Vorarlberg sicher und rasch mobil sein können. 327 Busse und 29 Züge befördern dann wieder täglich bis zu 200.000 Fahrgäste. Ab 18. Mai fahren dann auch - pünktlich zur Öffnung der Unterstufen-Klassen – alle Schulverstärkerkurse im Busverkehr wieder. Die Informationen dazu werden laufend in der Fahrplanauskunft des VVV aktualisiert.

Auch das Angebot im Nah- und Regionalverkehr auf der Schiene in Vorarlberg erhöhen die ÖBB und die Montafonerbahn wieder auf Vollbetrieb (mit geringen Einschränkungen). Damit stehen für Pendlerinnen und Pendler ab Montag, 11. Mai, die S-Bahn- und REX-Züge im vollen Umfang und gewohnter Taktung wie vor den Corona-Beschränkungen zur Verfügung. Die ÖBB bieten damit an einem Werktag wieder rund 220 Züge in hoher Qualität im Vorarlberger Nahverkehr an. Das Sitzplatzangebot erhöht sich somit von 45.000 auf 70.000 Plätze täglich.

Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit

Um die Gesundheit der Fahrgäste und MitarbeiterInnen zu schützen, haben die Vorarlberger Verkehrsbetriebe in den vergangenen Wochen zahlreiche Maßnahmen gesetzt. Diese Maßnahmen, die der aktuellen Verordnung des Gesundheitsministers folgen, bleiben weiterhin aufrecht.

Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes in Bus und Bahn ist verpflichtend

Bestmöglich Abstand zu halten, auch in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt weiterhin

Die erste Tür im Bus bleibt geschlossen, der Kauf von Tickets beim Fahrpersonal ist nicht möglich. Fahrgäste werden gebeten, ihren Fahrschein vor Fahrtantritt zu lösen – am einfachsten über die Smartphone-App FAIRTIQ.

Gründliche Reinigung: Die intensive Reinigung von Zügen und Bussen, insbesondere jener Punkte, mit denen Fahrgäste vermehrt in Berührung kommen (Haltegriffe, WCs etc.) wird selbstverständlich beibehalten.

„Wir sorgen dafür, dass Bus und Bahn in jeder Hinsicht sichere Verkehrsmittel bleiben und danken allen Fahrgästen für die notwendige Rücksichtnahme, auch gegenüber Mitreisenden!“, so Rauch.

