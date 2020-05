Connect Mobilfunk-Vergleich Europa: A1 belegt Rang 5 von 94 Mobilfunkbetreibern und ist Bester in Österreich

Internationales Top-Ergebnis bestätigt A1 Netzqualität

A1 erhält mit 920 Punkten die beste Bewertung in Österreich

Auch A1 Group unter den großen Playern im europäischen Spitzenfeld





Österreichs führender Kommunikationsanbieter A1 belegt im europäischen Mobilfunk-Vergleich der Fachzeitschrift connect den 5. Platz und bestätigt damit einmal mehr die Top-Qualität des A1 Mobilfunknetzes.

In dieser „Europameisterschaft“ unter den Mobilfunkanbietern konnte sich A1 mit 920 Punkten als bester österreichischer Anbieter klar in der Spitzengruppe unter 94 europäischen Providern positionieren und sich nach dem Sieg zahlreicher österreichsicher Netztests auch im internationalen Vergleich behaupten.

A1 CEO Marcus Grausam über die Spitzenplatzierung von A1: „Gerade dieses Jahr zeigt, wie wichtig eine gute Mobilfunk- und Breitbandversorgung für unser Land ist. Der nun erschienene internationale Vergleich unter den europäischen Mobilfunkanbietern bestätigt uns einmal mehr in der Strategie, unsere Netze schnell und effizient in ganz Österreich auszubauen. Gratulation an das gesamte A1 Team, das auch in schwierigen Zeiten für das beste A1 Netz sorgt, um unseren Kunden zu jeder Zeit ein Mobilfunkerlebnis auf höchstem Niveau zu garantieren.“

Österreich unter den Top-Mobilfunkländern Europas

connect hat nicht nur einzelne Mobilfunk-Anbieter gegeneinander antreten lassen, sondern auch eine Länderwertung erstellt, die zeigt, wie es um die Mobilfunk-Versorgung der gesamten Bevölkerung steht. In dieser Bewertung belegt Österreich unter 28 Ländern hinter den Niederlanden und Nordmazedonien trotz vergleichbar herausfordernden topografischen Voraussetzungen den starken dritten Rang

A1 Group unter den Top 3 der besten überregionalen Anbiete

Im Vergleich der großen Playern Europas, die in drei oder mehr Ländern vertreten sind, liegt die A1 Group im absoluten Spitzenfeld. In dieser Wertung, die den Durchschnitt der von den Landesgesellschaften erzielten Punkte berücksichtigt, belegt die A1 Group den hervorragenden dritten Platz. Die A1 Group ist mit 25 Millionen Kunden in sieben Ländern ein führender Provider im CEE Raum und die Europäische Unit von América Móvil, einem der weltweit größten Mobilfunkanbieter

Für den connect Mobilfunk-Vergleich hat der Netztest-Spezialist umlaut Crowdsourcing-Daten ausgewertet, die zwischen dem Oktober 2019 und dem 29. März 2020 erfasst wurden. Mit insgesamt 500 erreichbaren Punkten bildete die mobile Breitband-Versorgung einen Schwerpunkt der Analysen

Weitere Informationen unter https://www.connect.de/vergleich/mobilfunk-anbieter-vergleich-europa-2020-3200746.html

