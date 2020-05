win2day spendet 15.000 Euro für das Rote Kreuz

win2day, die Spieleseite der Österreichischen Lotterien, spendet am heutigen Weltrotkreuztag dem Österreichischen Roten Kreuz 15.000 Euro

Wien (OTS) - win2day setzt am heutigen Weltrotkreuztag erneut ein Zeichen der Menschlichkeit und spendet dem Österreichischen Roten Kreuz 15.000 Euro für den Corona-Spontanhilfefonds.

Das Engagement für soziale und humanitäre Projekte genießt im Rahmen des Sponsorings bei der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe und damit auch bei win2day einen besonderen Stellenwert. So besteht seit vielen Jahren eine Partnerschaft mit dem Österreichischen Roten Kreuz.

„Es ist besonders wichtig, schnell und unbürokratisch in dieser Ausnahmesituation jenen zu helfen, die ganz plötzlich vor ungeahnten, existenzbedrohenden Schwierigkeiten stehen“, erklärt Mag. Bettina Glatz-Kremsner, Generaldirektorin der Casinos Austria und Österreichische Lotterien Gruppe.

Der Corona-Spontanhilfefonds des Roten Kreuzes hilft Betroffenen nicht mit Bargeld aus, sondern mit Lebensmittelgutscheinen oder Einmalzahlungen in Notfällen, die finanziellen Problemen aufgrund der aktuellen Corona-Krise geschuldet sind. Wenn es also im Moment „hinten und vorne nicht reicht“, wenn die Gas- oder Stromrechnung nicht beglichen werden kann, es an Schulmaterial für die Kinder fehlt oder wegen Mietrückständen gar die Delogierung droht, können sich Betroffene hier Beratung und Hilfe holen.

