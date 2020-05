ORF-Premiere für den „Kabarettgipfel“ mit Schwarzmann, Vettel, Eckel, Stipsits und Fritz am 8. Mai in ORF 1

Außerdem: Neue Folgen von „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Mit bester Unterhaltung mal drei ist in ORF 1 zu rechnen, wenn am Freitag, dem 8. Mai 2020, Neues vom „Kabarettgipfel“, von „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“ auf dem Programm steht! Den Auftakt um 20.15 Uhr macht der erste Teil des neuen „Kabarettgipfels“, bei dem mit Martina Schwarzmann, Gabriel Vetter, Klaus Eckel, Thomas Stipsits und Christoph Fritz erstmals Größen der Kleinkunstszene aus drei Ländern zum humoristischen Gipfel zusammentreffen. Thematisch widmen sie sich einem ebenso völkerverbindenden wie trennenden Element – dem Sport. Einen kurzen Backstage-Blick dazu gibt es morgen in „Studio 2“ um 17.30 Uhr in ORF 2. Der zweite Teil des „Kabarettgipfels“ steht dann am Freitag, dem 15. Mai, auf dem Programm von ORF 1. Gleich danach um 21.20 Uhr lädt Clemens Maria Schreiner in einer neuen Ausgabe Nadja Maleh, Bernhard Lentsch und Andreas Vitásek zur Überprüfung von „Fakt oder Fake“ ein und bei „Was gibt es Neues?“ um 22.15 Uhr rätseln zum „Welttag der verlorenen Socke“ Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Stipsits, Omar Sarsam und Viktor Gernot erstmals ohne Studiopublikum über Begriffe wie die „Treueplatte“.

„Kabarettgipfel“ mit Schwarzmann, Vetter, Eckel, Stipsits und Fritz um 20.15 Uhr

Zum ersten Mal nehmen Künstler/innen aus drei Ländern teil: Aus Deutschland kommt die bayerische Kabarettistin Martina Schwarzmann, die auch bei ihrem zweiten Mal beim Gipfel die Herzen der Besucher/innen mit ihren gemütlich-hinterfotzigen Balladen im Sturm erobert. Aus der Schweiz stammt der Stand-up-Comedian Gabriel Vetter, der nach seinem Auftritt wohl auch hierzulande ein Begriff sein wird. Das österreichische Trio besteht aus Klaus Eckel, Thomas Stipsits und dem Newcomer Christoph Fritz, der voriges Jahr den Österreichischen Kabarettförderpreis gewonnen hat und durch die Kombination aus unscheinbarem Aussehen und tiefschwarzem Wortwitz verblüfft. Außerdem tragen Thomas Stipsits und Klaus Eckel auch diesmal wieder Lachtränen-fördernde Texte bezwiehungsweise Lieder vor. Thema der ersten Ausgabe des neuen „Kabarettgirpfels“ ist „Sport“, ein ebenso völkerverbindendes wie -trennendes Element.

„Fakt oder Fake“ mit Maleh, Lentsch und Vitásek um 21.20 Uhr

In der neuen Ausgabe müssen sich Nadja Maleh, Jungkabarettist Bernhard Lentsch sowie Altkabarettist Andreas Vitásek mit unglaublichen Videos und Behauptungen auseinandersetzen, die Clemens Maria Schreiner als „Fakt oder Fake“ präsentiert. Wie kann es sein, dass ein gewöhnlicher, aufgeblasener Luftballon über einer Flamme nicht explodiert? Dass man mit dem Rauch von E-Zigaretten Kunststückchen machen kann, ist ja noch nachvollziehbar, aber kann der Rauch auch farbig gemacht werden? Diese „Facts“ werden wieder einer strengen Prüfung unterzogen.

„Was gibt es Neues?“ und die „Treueplatte“ mit Niavarani, Marold, Stipsits, Sarsam und Gernot um 22.15 Uhr

Erstmals ohne Publikum, dafür aber mit Plastiktrennwänden und guter Laune begrüßt Oliver Baier seine Kandidaten: Michael Niavarani, Eva Maria Marold, Thomas Stipsits, Omar Sarsam und Viktor Gernot. Zum Welttag der verlorenen Socke gibt es solche als Goodies, die sich die Comedians aber diesmal selbst nehmen müssen. Kuriose Fragen werden auch wieder gestellt: z. B. von Moderatorin Barbara Stöckl – nächstes Mal zu sehen bei „Stöckl live“ zum Thema „Gemeinsam statt einsam – die psychosozialen Folgen von Corona“ am 13. Mai in ORF 2. Sie möchte wissen, was man unter einer „Treueplatte“ versteht.

Die neuen Ausgaben vom „Kabarettgipfel" und von „Fakt oder Fake“ wurden noch vor den Coronavirus-bedingten Einschränkungen vor Publikum aufgezeichnet und sind unter Einhaltung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Bestimmungen entstanden.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at