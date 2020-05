Entscheidungshilfe für Unternehmer: Der TPA Rechtsformrechner

Je genauer die Unternehmensziele definiert sind, desto klarer und eindeutiger kann die passende Rechtsformwahl getroffen werden. Welche im Einzelfall die Richtige ist, hängt stark von den Rahmenbedingungen und den gesetzten Zielen ab. Wolfgang Piribauer

Wien (OTS) - Das Steuerberatungsunternehmen TPA hat ein Online-Tool zur Ermittlung der idealen Rechtsform für Gründer und Unternehmer entwickelt. Nach Eingabe der wichtigsten Eckdaten des Unternehmens stellt der Rechner fest, welche Rechtsform die bestmögliche ist. Das macht auch bei Änderungen des wirtschaftlichen Umfelds in Folge der Corona-Krise Sinn!

Überlegungen zur Rechtsform sind für Unternehmensgründer, aber auch für bestehende Betriebe interessant. Es gibt Faktoren, die einen Rechtsformwechsel erforderlich machen, wie zum Beispiel besonderes Wachstum oder strukturelle Veränderungen eines Betriebes – etwa ausgelöst durch die Corona-Krise. Die Änderung der Rechtsform kann in solchen Fällen große steuerliche Vorteile mit sich bringen und die Liquidität des Unternehmens schonen.

In der aktuellen corona-bedingten Krisensituation sollte geprüft werden, ob die gewählte Rechtsform und die Höhe der Bezüge von Gesellschafter-Geschäftsführern an die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst werden müssen.

Speziell Unternehmensgründer stehen vor der Entscheidung für die rechtliche Gestaltungsform: Einzelunternehmen, KG, OG, GmbH oder AG. Wolfgang Piribauer, Steuerberater und Partner bei TPA, rät Gründern „ Je genauer die Unternehmensziele definiert sind, desto klarer und eindeutiger kann die passende Rechtsformwahl getroffen werden. Welche im Einzelfall die Richtige ist, hängt stark von den Rahmenbedingungen und den gesetzten Zielen ab. “

Eine Entscheidungshilfe bietet TPA mit seinem Rechtsformrechner, der kostenlos unter: https://www.tpa-group.at/de/rechtsformrechner/ abgerufen werden kann. Der Rechtsformrechner wird laufend aktualisiert, so dass stets die aktuellen Steuersätze in Österreich beim Vergleich der unterschiedlichen Rechtsformen herangezogen werden.

TPA COVID-19 Task Force

TPA hat eine eigene Task Force ins Leben gerufen, die speziell Fragen rund um COVID-19 und die Folgen beantwortet. Fünf Partnerinnen und Partner von TPA stehen zusätzlich zu Ihrer Beraterin oder

Ihrem Berater für aktuelle, krisenbedingte wirtschaftliche und steuerliche Fragen zur Verfügung. Mehr Informationen dazu: https://www.tpa-group.at/de/news/tpa-covid-19-taskforce/

Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St.Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

