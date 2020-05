Autobranche läuft wieder an: Das kosten die beliebtesten Modelle derzeit auf willhaben

Auto&Motor-Bereich von willhaben boomt: Aktuell 30 % mehr E-Mail-Anfragen als im Vorjahr

25 gängigste Modelle untersucht: VW Golf kostet momentan im Durchschnitt rund 12.500 €

Tesla Model S liegt derzeit im Schnitt bei ca. 58.000 €, Renault Zoe kommt auf rund 16.600 €

Corona war eine harte Prüfung für den gesamten Autohandel, doch der Auto&Motor-Bereich von willhaben schaltet bereits wieder in die höchsten Gänge: In den vergangenen Wochen wurden Rekordzugriffe verzeichnet. So gab es 30 % Zuwachs bei den E-Mail-Anfragen im Vergleich zum Vorjahr und die Nutzer nahmen in Summe mehr als 1,3 Millionen Fahrzeugvormerkungen vor. Michael Gawanda, Head of Auto&Motor, resümiert: „In den zurückliegenden Wochen unterstützte willhaben die Autohändler mit speziellen Reichweitenturbos und zeigte sich als verlässlicher Partner rund ums Auto. Besonders erfreulich ist die starke Kennzahlen-Steigerung der vergangenen Wochen.“



Preis-Check der 25 gängigsten PKW-Modelle

Rund um die deutlichen Traffic-Steigerungen hat willhaben die beliebtesten Gebrauchtwagen der Österreicher einem aktuellen Preis-Check unterzogen. Dabei sind die aktuellen Durchschnittspreise der gängigsten Modelle aufgelistet. Insgesamt wurden aus den rund 150.000 PKW der Plattform 25 Modelle unterschiedlichster Marken untersucht.



Volkswagen SUV: Tiguan im Schnitt 600 € teurer als T-Roc

Die Österreicher fahren ab auf VW – jedes fünfte zugelassene Auto im Land ist ein Volkswagen. Im erfolgreichen SUV-Segment ist der große Tiguan mit durchschnittlich rund 27.500 € nur wenig entfernt vom kompakteren T-Roc (ca. 26.900 €). Wobei hier die bereits deutlich längere Marktpräsenz des Tiguan natürlich eine entscheidende Rolle spielt. Der BMW X1 steht bei durchschnittlich etwa 26.400 € auf willhaben. Der Hyundai Tucson schlägt mit rund 25.000 € zu Buche und der Mazda CX-30 ist im Schnitt für ca. 28.700 € zu haben.



Skoda Fabia: Das günstigste Lieblingsauto in der Auswertung



2019 geschah etwas Neues: Der Skoda Octavia setzte sich an die Spitze der Neuzulassungen. Das vor allem als Kombi beliebte Fahrzeug steht auf willhaben bei derzeit rund 16.000 €. Auch der kleine Bruder des Octavia ist führend: Der Skoda Fabia gewinnt mit rund 8.300 € Durchschnittspreis das Rennen als günstigstes Lieblingsauto in dieser Auswertung. Zuvor führte der VW Golf als Kompaktwagen rund vier Jahrzehnte lang die Neuzulassungsliste an. Er ist wohl das beliebteste Auto der Österreicher und kostet quer durch alle Varianten im Durchschnitt fast 12.500 €.



Elegante Limousinen und große Vans



Die gehobene Mittelklasse fährt man bei willhaben ab rund 22.000 € (Audi A6 und BMW 5er), die Mercedes C-Klasse firmiert bei ca. 26.000 € und die E-Klasse bei rund 28.000 €.

Wer Platz für eine größere Familie sucht, fährt am besten mit einem Van: Der Opel Zafira rollt ab durchschnittlich 12.500 € los, der VW Touran ab ca. 16.000 € und der geräumige Ford Galaxy wird aktuell um rund 16.700 € angeboten.



Unter Strom: Preisspanne von 16.600 bis fast 60.000 €



Der teuerste Stromer – das Tesla Model S – kostet derzeit rund 58.000 €, der elektrische Kleinwagen Renault Zoe durchschnittlich 16.600 €. Der Nissan Leaf ist mit einem Durchschnittspreis von ca. 30.400 € online und der Hyundai Ioniq (als Hybrid) liegt aktuell bei 27.800 €. Die Hybrid-Variante des Mazda3 steht bei rund 24.800 €.



Die Durchschnittspreis-Liste der beliebtesten Modelle:

Tesla Model S € 58.354

Nissan Leaf € 30.371

Mazda CX-30 € 28.675

Mercedes E-Klasse € 28.334

Hyundai IONIQ (Hybrid) € 27.801

VW Tiguan € 27.476

VW T-Roc € 26.886

BMW X1 € 26.416

Mercedes C-Klasse € 26.080

Hyundai Tucson € 25.060

Mazda Mazda3 (Hybrid) € 24.833

Mercedes A-Klasse € 24.568

BMW 5er-Reihe € 21.991

Audi A6 € 21.847

Ford Galaxy € 16.741

Renault Zoe € 16.610

BMW 3er-Reihe € 16.169

Skoda Octavia € 16.067

VW Touran € 15.950

Audi A3 € 15.538

Opel Zafira € 12.485

VW Golf € 12.414

Fiat 500 € 11.812

VW Polo € 10.586

Skoda Fabia € 8.304

Über die Auswertung

Für die willhaben-Durchschnittspreis-Liste wurden Ende April 2020 alle aktiven Anzeigen der jeweiligen Modelle des willhaben Auto&Motor-Bereichs, mit Ausnahme von Unfallwagen, ausgewertet. Insgesamt wurden aus den rund 150.000 PKW der Plattform 25 Modelle der beliebtesten Marken quer über alle Erstzulassungsjahre, Motorisierungen und Ausstattungsvarianten untersucht.

