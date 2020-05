„Bewegte Klasse“@home

LR Eichtinger: Bringen Bewegung in die eigenen vier Wände

St. Pölten (OTS/NLK) - Gesundheit ist unser höchstes Gut. Auch in herausfordernden Zeiten bleibt „Tut gut!“ als Ratgeber für Gesundheit den Menschen ein verlässlicher Partner. Das älteste Programm - die „Bewegte Klasse“ - feiert heuer sein 25-jähriges Jubiläum. Derzeit stehen die „Bewegte Klasse“-Betreuerinnen und Betreuer vor der Herausforderung, die Lehrer und Schüler nicht besuchen zu können. Deshalb kommen diese bereits seit einigen Wochen nach Hause – in digitaler Form. Für Bewegung ist somit trotz der herausfordernden Situation gesorgt.

„Wir setzen als ‚Tut gut!‘ einen digitalen Schwerpunkt und bringen die ‚Bewegte Klasse‘ nach Hause. Wir stehen den Lehrerinnen und Lehrern sowie den Schülerinnen und Schülern mit Rat und Tat digital beiseite und unterstützen bestmöglich den Alltag zu Hause zu meistern“, so Landesrat Martin Eichtinger und Alexandra Pernsteiner-Kappl, Leiterin von „Tut gut!“.

Dies gelingt mit bewegten Lernideen, welche von den „Bewegte Klasse“-Betreuerinnen und Betreuern ausgearbeitet und im Anschluss per Video den betreuenden Lehrerinnen und Lehrern zur Verfügung gestellt werden. Diese leiten die Videos wiederum an die Schülerinnen und Schüler oder auch an die Erziehungsberechtigten weiter. Drei dieser bewegten Lernideen werden nun öffentlich gemacht. Das erste Video wird am 8. Mai um 8 Uhr auf der Facebook-Seite gesund.leben.tut.gut bzw. auf www.noetutgut.at/gesund-daheim vorgestellt. Die anfangs für die Coronazeit gedachte Serie der Videoideen soll aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen nun auch nach Wiedereröffnung der Schulen am 15. Mai weitergeführt werden. Dabei sollen dann auch Lehrerinnen und Lehrer mithilfe von speziellen Übungen im geteilten Klassenunterricht Unterstützung finden.

Das Pädagoginnen- und Pädagogen-Fortbildungsprogramm „Bewegte Klasse“ leistet seit über 25 Jahren einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung an Niederösterreichs Pflichtschulen. Bis heute wurden mit der „Bewegten Klasse“ mehr als 5.000 Pädagoginnen und Pädagogen sowie über 90.000 Schülerinnen und Schüler erreicht. Neben der körperlichen Aktivität steht dabei auch das Lernen im Sinne von bewegtem Denken im Vordergrund.

Weitere Informationen: Initiative „Tut gut!“, PR und Kommunikation, Stefan Zwinz, MBA, Telefon 0676/858 71 33 032, E-Mail stefan.zwinz @ noetutgut.at, www.noetutgut.at, www.facebook.com/gesund.leben.tut.gut, www.noetutgut.at/gesund-daheim.

