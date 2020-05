Strandurlaub in Österreich - Das erste online Strandbar Opening

Bregenz/Linz/Wien (OTS) - Strandfeeling kommt in Österreich hoch! Genauer gesagt in Bregenz, Linz und Wien. Die Beachbar BREGENZ, die Sandburg Linz und die Strandbar Hermann in Wien sind bereit einen außergewöhnlichen Beachbar-Sommer in Österreich einzuläuten und allen, die sich nach „beach hair and sandy feet“ sehnen, ein Stück Urlaubsgefühl zu schenken.

Um die Vorfreude auf die offiziellen Eröffnungen am 15. Mai und eine einzigartige Beachbar-Saison 2020 so richtig anzuheizen, starten die 3 Städte bereits am 9. Mai 2020 mit dem ersten online Beachbar Opening. Via Livestream präsentieren sich von 17:00 - 22:00 Uhr ausgewählte Acts - direkt in den Wohnzimmern der Österreicherinnen und Österreicher. Dabei können nicht nur Eindrücke der eigenen Strandbar genossen werden, sondern auch ein Blick in die anderen Locations geworfen werden. Vielleicht wird die Lust geweckt, beim nächsten Österreich-Urlaub eine der Beachbars zu besuchen?

Das virtuelle Eröffnungsevent steht bei allen Städten unter einem sommerlichen Motto - Partystimmung ist dabei garantiert!

Gewinnspiele mit tollen Preisen setzen diesem Event zusätzlich die Krone auf.

Jetzt heißt es noch ein letztes Mal: zurücklehnen in den eigenen vier Wänden und ein Beachbar Opening der besonderen Art zu erleben - bevor der lang ersehnte Sommer in der Strandbar wartet - mit Cocktails in der Hand und Füße im Sand.

