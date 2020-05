Gewerkschaft vida unterstützt Schüler bei Aussetz-Forderung heuriger Pflichtpraktika

vida-Tusch: „Nimmt Faßmann Druck von Schülern, leistet er auch Beitrag zur Arbeitslosenminimierung“

Wien (OTS) - „Es ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, warum das Bildungsministerium unserer Forderung der Aussetzung der heurigen Pflichtpraktika nicht nachkommt. Nachdem in keiner Weise klar ist, wie das Arbeitsaufkommen im Sommer aussieht, können viele Betriebe sowieso nur Absagen erteilen, was zu einem sehr großen Teil auch schon passiert ist“, sagt Berend Tusch, Vorsitzender des Fachbereichs Tourismus in der Gewerkschaft vida. Hierzu würden ihm von den ORF-Radios am Dienstag befragte Schülerinnen und Schüler aus Tourismus-Fachschulen aus der Seele sprechen. „Die jungen Leute sind natürlich besorgt, weil sie einerseits den Druck haben, Praktikumsplätze zu bekommen, um das Jahr positiv abschließen zu können und es andererseits von der Regierung keine Bemühungen gibt, diese Praktika für heuer einfach auszusetzen.“++++

Mit der Aussetzung der Praktikumspflicht ohne Nachholen könne Bildungsminister Faßmann außerdem einen Beitrag leisten, die Arbeitslosenzahlen im Land zu minimieren. „Natürlich ist klar, dass im Sommer zuerst auf die derzeit arbeitslosen Tourismus-Beschäftigten zurückgegriffen werden muss, bevor Praktikantinnen und Praktikanten zum Einsatz kommen“, macht vida-Gewerkschafter Tusch deutlich.

Tusch sei darüber hinaus jederzeit bereit, mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft Gespräche aufzunehmen, um weitere, spätestens im Sommer aufkommende Probleme zu lösen. „Es sind nur noch 10 Tage, bis die Gastronomie wieder aufsperren darf und noch 24 Tage bis zur Hotellerie-Öffnung. Lassen wir hier keine Zeit verstreichen“, so der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft vida, der schließt: „Zum Beispiel sind Dinge wie Kurzarbeit für Saisonbetriebe oder generell der Umgang mit Beschäftigten, sollte der Umsatz nicht stimmen, nicht geklärt. Es braucht hier dringend Lösungen.“

