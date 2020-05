EINLADUNG zur PK am 7. Mai 2020: Welle der Solidarität für mit Entlassung bedrohten Betriebsrat im Krankenhaus Spittal an der Drau

Gewerkschaft vida Kärnten informiert über aktuelle Entwicklungen in der Causa und über schwierige Situation von schwangeren Beschäftigten in der Coronakrise

Spittal an der Drau (OTS) - Dem mit der Entlassung bedrohten Betriebsratsvorsitzenden im Krankenhaus Spittal an der Drau, der auf drohende Gefahren für schwangere Mitarbeiterinnen im Zuge der Coronapandemie aufmerksam gemacht hatte, kommt eine Welle der Solidarität entgegen. Aus gegebenem Anlass lädt die Gewerkschaft vida Kärnten zu einer Pressekonferenz ein. Dabei werden auch die aktuelle Situation im Krankenhaus Spittal sowie die schwierige Situation von schwangeren Dienstnehmerinnen in der Coronakrise thematisiert werden.++++

Die VertreterInnen der Medien sind dazu herzlich eingeladen. Wir bitten Sie, vor, während und nach der Pressekonferenz die aktuell geltenden Sicherheitsbestimmungen aufgrund der Coronapandemie wie etwa das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie die Einhaltung des vorgeschriebenen Mindestabstands zu wahren.

Ihre Gesprächspartner sind:

Gerald Mjka, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft vida und vida-Fachbereichsvorsitzender Gesundheit

Hermann Lipitsch, Landesvorsitzender der Gewerkschaft vida Kärnten

Theres Marschnig BA., Fachbereichsvorsitzende Gesundheit der vida Kärnten

Zeit: Donnerstag, 7. Mai 2020 um 10 Uhr

Ort: Stadtsaal, Lutherstraße 4, 9800 Spittal an der Drau

Achtung: begrenzte Teilnehmerzahl – Anmeldung zur Pressekonferenz zwingend erforderlich!

