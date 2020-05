Neues Top-Management für Liveo Research

Dr. Carsten Heldmann wird neuer CEO, Matthias Grüssing wird neuer CFO

Düsseldorf (ots) - Nach dem erfolgreichen Abschluss der Akquisition von Liveo Research (zuvor Bilcare Research) durch Lindsay Goldberg übernimmt nun ein verändertes Top-Management Team die Führung des Unternehmens. Neuer CEO wird Dr. Carsten Heldmann, neuer CFO wird Matthias Grüssing. Sie lösen CEO Vineet Mehrotra und CFO Axel Steiger ab. Vineet Mehrotra hat das Unternehmen wie geplant bereits im besten gegenseitigen Einvernehmen verlassen, Axel Steiger wird nach der Einarbeitungsphase von Matthias Grüssing - voraussichtlich im Juni - auf eigenen Wunsch ausscheiden. Dr. Carsten Heldmann und Matthias Grüssing werden Liveo Research zusammen mit dem bestehenden, erfolgreichen Executive Team führen. Liveo Research ist ein führender Anbieter von Verpackungslösungen für die Pharmaindustrie, von speziellen Folien für die Konsumgüter- und Werbeindustrie sowie von Spezialfolien für Kreditkarten. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr mit rund 1.000 Mitarbeitern einen Umsatz von über 300 Mio. Euro erwirtschaftet und verfügt neben der Zentrale in Basel über Produktionsstandorte in Bötzingen und Staufen (beide Deutschland), Castiglione (Italien), Delaware (USA) sowie Singapur.

Zahlreiche Wachstumsinitiativen für Liveo Research

"Dank der professionellen Führung und Übergabe durch Vineet Mehrotra und Axel Steiger übernimmt das neue Management-Team ein kerngesundes, wachstumsstarkes Unternehmen. Mit der umfangreichen Erfahrung in der wertorientierten Entwicklung von Unternehmen wird das Team mit zahlreichen Wachstumsinitiativen eine Vorwärtsstrategie umsetzen", so Thomas Unger, Chairman von Liveo Research und Partner bei Lindsay Goldberg. Der designierte CEO Dr. Carsten Heldmann: "Im Mittelpunkt unserer Wachstumsstrategie stehen Investitionen in den Ausbau von Service, Produktion, Forschung und Entwicklung. Die Wachstumsfinanzierung durch Lindsay Goldberg ermöglicht es uns, unser Produkt- und Vertriebsportfolio schnell und zielgerichtet auszubauen".

Thomas Unger: "Dr. Carsten Heldmann steht als Manager für wertorientiertes Wachstum"

Dr. Carsten Heldmann (54) hat langjährige operative Erfahrung in der Produktion und Anwendung von Polymeren sowie in der erfolgreichen Führung von internationalen Geschäften. Dabei war er in verschiedenen Vorstands- und Geschäftsführerpositionen in der chemischen und kunststoffverarbeitenden Industrie tätig, u.a. als CEO der Kalle Gruppe und President bei Fiberweb plc. Als President & CEO der "Food und Consumer Packaging" -Sparte der Klöckner Pentaplast war er bis zuletzt für 4.500 Mitarbeiter, 22 Werke weltweit und ein Umsatzvolumen von 1,1 Mrd. Euro verantwortlich. Thomas Unger: "Dr. Heldmann steht mit seiner Vita als Manager für wertorientiertes Wachstum - und ist ein ausgewiesener Experte im Markt für Kunststoffverpackungen."

Matthias Grüssing bringt umfangreiche internationale Erfahrung als CFO mit

Matthias Grüssing (41) hat zuletzt als Geschäftsführer und CFO von DF World of Spices GmbH (Fuchs Gruppe) gearbeitet, ein Unternehmen mit über 500 Mio. Euro Umsatz und rund 3.000 Mitarbeitern und Werken u.a. in USA, Brasilien und China. Der Diplom-Kaufmann und Steuerberater bringt umfangreiche Erfahrung mit - als Managing Director & Finance Director Europa bei Ecolab (Umsatz: > 600 Mio. USD), als CFO bei Zentis in Nordamerika sowie als verantwortlicher Corporate Internal Auditor sowie aus der Wirtschaftsprüfung. "Matthias Grüssing bringt für den Finanzbereich die Fähigkeiten mit, die wir für ein internationales Wachstum mit zahlreichen Standorten und strategischen Akquisition brauchen", unterstreicht Unger.

Über Lindsay Goldberg

Lindsay Goldberg ist ein Investor, der sich auf Partnerschaften mit Family Offices, Gründern und Managementteams konzentriert, die ihr Geschäft aktiv ausbauen wollen. Der 2001 gegründete Finanzinvestor Lindsay Goldberg verwaltet mehr als USD 16 Mrd. an Beteiligungskapital und handhabt einen beziehungsorientierten Ansatz, in dessen Mittelpunkt ein kollaboratives Investmentmodell steht, das in Europa von Lindsay Goldberg Vogel GmbH vertreten wird. Für weitere Informationen über Lindsay Goldberg besuchen Sie bitte www.lindsaygoldbergllc.com.

