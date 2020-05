Virtuelle Durchführung: Legal Tech Hub Vienna Accelerator Programm startet

Wien/Graz/St.Pölten/Linz/Eisenstadt/Klagenfurt/Innsbruck (OTS) -



LTHV Challenge - Welche Start-ups schaffen es in das einzigartige

Programm?



Eine neue Runde Legal Tech: der erfolgreiche Accelerator hat die

durch COVID-19 gesetzte Herausforderung angenommen und sein gesamtes

Programm virtualisiert. 5 Start-ups kommen in die Pilotphase, die

Zusammenarbeit ist mehr als nur digital - der LTHV verlagert sich in

die virtual Reality!



Datum: 5.5.2020, 09:00 - 19:00 Uhr



Ort:

Wien



Url: http://www.lthv.eu



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Sophie Martinetz

Gründerin & Managing Partnerin Future-Law

s.martinetz@future-law. at

T: +43 1 715 11 15

M: +43 664 974 72 72

Landstraßer Hauptstraße 1/1/10, 1030 Wien

----

www.future-law.at

Let’s make Law digital!