AVISO – Mittwoch, 6.5.2020, 11.00 Uhr: SPÖ-Bundesparteivorstand mit Pamela Rendi-Wagner

Ergebnisse der SPÖ-Mitgliederbefragung – Ort: Marx Halle Wien

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Bundesparteivorstand zu den Ergebnissen der SPÖ-Mitgliederbefragung findet am Mittwoch, 6. Mai 2020, um 11.00 Uhr in der Marx Halle in Wien statt. Der Einlass für die VertreterInnen der Medien zum Doorstep ist ab 10.15 Uhr möglich. Im Anschluss an den Bundesparteivorstand informiert SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner über die Ergebnisse der SPÖ-Mitgliederbefragung.

Zeit: Mittwoch, 6. Mai 2020, 11.00 Uhr (Einlass ab 10.15 Uhr)

Ort: Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich eingeladen. (Schluss) ls/sc

