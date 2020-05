NEOS zu Arbeitsmarktdaten: Menschen so rasch wie möglich wieder in Beschäftigung bringen

Gerald Loacker: „Die derzeitige Situation darf die Chancengerechtigkeit und den sozialen Aufstieg insbesondere für junge Menschen nicht noch zusätzlich erschweren.“

Wien (OTS) - Ob der im April erneut stark gestiegenen Arbeitslosigkeit sieht sich NEOS-Sozialsprecher Gerald Loacker in seiner Befürchtung bestätigt: „Es mögen die Infektionszahlen sinken – das ist erfreulich und wichtig. Die Zahl der Arbeitslosen allerdings steigt und steigt und damit wird das Ausmaß der Corona-Krise auf die Wirtschaft immer deutlicher.“ Besonders schlimm würde es Menschen unter 24 Jahren treffen, die am Arbeitsmarkt gerade voll durchstarten wollten, nun jedoch jäh ausgebremst wurden. Loacker: „Die Chancengerechtigkeit und der soziale Aufstieg insbesondere für junge Menschen gestaltete sich schon vor der Krise als besonders schwierig. Die derzeitige Situation verschärft diese Tatsache noch zusätzlich. Jetzt geht es darum, den Menschen eine Perspektive zu geben.“

Der Hauptfokus, ist der NEOS-Sozialsprecher überzeugt, müsse nun auf der Wiedereingliederung der Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt liegen: „Auch wenn viele Stellen verloren gegangen sind, werden in manchen Branchen nach wie vor Arbeitskräfte gesucht. Die Menschen nun so rasch wie möglich wieder in Beschäftigung zu bringen, muss höchste Priorität haben. Darin liegt nun die große Herausforderung für das Arbeitsmarktservice, bei dem hohen Andrang aufgrund neuer Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit die wichtige Vermittlungsarbeit mit voller Energie fortzusetzen.“

Loacker fordert zudem flexible Lösungen für den Ausstieg aus der Kurzarbeit: „Beispielsweise ist es im Baugewerbe einfacher, den Vollbetrieb wieder aufzunehmen als etwa im Messebau, in der Hotellerie oder bei Busunternehmen, die noch lange von den Beschränkungen betroffen sein werden. Die Regierung muss flexible Lösungen anbieten – ansonsten stehen den Betrieben die nächsten völlig unumsetzbaren und lebensfremden Vorschriften ins Haus.“

