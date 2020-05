80.199 arbeitslose Menschen: Land NÖ erarbeitet Maßnahmen

LR Eichtinger: Maßnahmen der Bundesregierung sind tragendes Fundament für Arbeitsmarkt in Niederösterreich - werden große Herausforderungen gemeinsam schaffen

St. Pölten (OTS/NLK) - Der Arbeitsmarkt in Niederösterreich hat sich in den letzten Monaten drastisch verändert. Bereits im Vormonat stieg die Arbeitslosigkeit stark an. Auch im April gab es eine weitere Zunahme. Zusätzlich blieb der saisonale Effekt aus. Niederösterreich verzeichnet eine Steigerung der Arbeitslosenquote von 69,8 Prozent im Vergleich zum April des Vorjahres. Im Vergleich zum März ist dies eine Steigerung der Zahl der Arbeitslosen um 2,2 Prozent auf 80.199 Menschen ohne Beschäftigung.

„Die aktuelle Situation stellt uns alle vor große, nie da gewesene Herausforderungen. Diese werden wir jedoch gemeinsam bewältigen. Das AMS NÖ, die Sozialpartner sowie Bund und Land werden alles daransetzen, die Auswirkungen rund um das Virus abzufedern. Wir müssen jetzt die Weichen für die Zeit danach stellen, um die Menschen in den Arbeitsmarkt wieder integrieren zu können. Deshalb arbeiten wir mit Hochdruck an Maßnahmen, um der Arbeitslosigkeit entgegen zu wirken“, so der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat Martin Eichtinger und führt weiter aus: „Insbesondere die Kurzarbeit ist hierbei aktuell das Modell, welches tausende Arbeitsplätze sichert und auch von den Unternehmen in Niederösterreich sehr gut angenommen wird. Seit Mitte März hat das AMS NÖ 16.414 Anträge auf Kurzarbeit genehmigt. Damit werden 217.584 Arbeitsplätze in Unternehmen in Niederösterreich gesichert.“

Das Ziel sei klar: „Unsere Maßnahmen müssen vorrangig die Gesundheit der Menschen schützen und gleichzeitig im Rahmen der Möglichkeiten die Wirtschaft am Laufen halten. So wird die schrittweise Lockerung der Einschränkungsmaßnahmen und die geordnete Abwicklung geschaffener Förderungen und Unterstützungen dazu beitragen, dass wir bald wieder geregelte Verhältnisse haben“, so Eichtinger und verweist auf die Möglichkeiten für Betriebe. Bei all dem soll aber nicht vergessen sein, dass die von der Bundesregierung gesetzten Lockerungen stark von den Gesundheitszahlen abhängen. Die Vorsichtsmaßnahmen seien also jedenfalls einzuhalten, um die Fortschritte abzusichern.

Nähere Informationen: Büro LR Eichtinger, Mag. Markus Habermann, Tel.: 02742/9005-12361, E-Mail: markus.habermann @ noel.gv.at.

