1 Jahr Magenta: Neue Internettarife im Magenta-Kabelnetz und neue TV-Box mit 4K-Unterstützung

„Schnelles Internet für viele Menschen leistbar machen“, Magenta CEO Andreas Bierwirth

Gigabit-Internet erstmals ab 90 Euro monatlich erhältlich, neuer „gigakraft 250“ Tarif schon ab 35 Euro monatlich für MagentaEINS-Kunden

Neue Entertain Box 4K mit 4K-Unterstützung, Sprachsteuerung, Nutzerprofilen und Mehrfach-Aufnahmen

Neue „Mein Magenta“-App bündelt volle Kontrolle über Festnetz- und Mobilfunkprodukte

Zum einjährigen Jubiläum der Marke Magenta enthüllt das Unternehmen eine neue TV-Set-Top-Box mit innovativen TV-Funktionen für die ganze Familie und neue kabelgebundene gigakraft-Internettarife mit mehr Geschwindigkeit. Ein Highlight ist der neue Gigabit-Tarif ab 90 Euro monatlich. Mit dem attraktiven Preispunkt, soll das Gigabit-Erlebnis mehr Haushalten und Betrieben zugänglich gemacht werden. Magenta Gigabit-Internet ist für über 1,2 Mio. Haushalte und Betriebe verfügbar. Die neue TV-Set-Top-Box löst ab sofort den Magenta HD Recorder ab und trägt den Namen „Entertain Box 4K“. Neue Funktionen wie 4K/UHD-Unterstützung und Sprachsteuerung bringen modernste Technologie auf die heimischen Fernseher.

„Zu unserem einjährigen Geburtstag wollen wir unsere Begeisterung für das Gigabit-Internet mit so vielen Menschen wie möglich teilen, für zu Hause und das Büro. Wir bringen Österreich ins Gigabit-Zeitalter. Daher ist der Gigabit-Preis nun deutlich leistbarer geworden“, sagt Andreas Bierwirth, CEO Magenta Telekom. „Im Mittelpunkt steht unsere Überzeugung, das Internet dürfe nicht zum Luxusgut werden. Schnelles Magenta-Internet soll für viele Menschen leistbar sein. Besonders die Corona-Krise zeigt die Notwendigkeit für schnelles, stabiles Internet bei mehrköpfigen Familien und Home Office. Eigenschaften, die das Glasfaserkabelnetz von Magenta in der Krise bewiesen hat – sowohl für Internet, als auch TV bei gleichzeitiger Nutzung.“

Das bieten die neuen gigakraft-Internettarife für Privatkunden

Die neuen gigakraft-Internettarife enthalten ab 5. Mai 2020 unterschiedliche Verbesserungen, wie mehr Speed bei gleichbleibenden Preisen oder neue attraktive Preise für ultraschnelles Internetsurfen. Hervorzuheben ist der neue Tarif „gigakraft 1000“ um attraktive 90 Euro monatlich für MagentaEINS-Kunden mit bis zu 1000 Mbit/s Download- und bis zu 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit. In Kombination mit dem größten TV-Paket liegt dieser Tarif mit MagentaEINS bei 110 Euro monatlich. Der neue Tarif „gigakraft 500“ mit bis zu 500 Mbit/s Download- und bis zu 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit kostet fortan nur 50 Euro monatlich mit MagentaEINS, mit TV L 70 Euro. Gleiches gilt für den 250 Mbit/s-Tarif, der mit MagentaEINS um 35 Euro erhältlich ist, mit TV M um 45 Euro. Preislich unverändert bleiben die Einstiegstarife mit 40 und 75 Mbit/s Download-Geschwindigkeit.

„Analog zur jährlichen Steigerung des Pro Kopf Datenvolumens in Österreich hat sich auch die Geschwindigkeit an das zunehmende Nutzungsverhalten angepasst. Ein Datentarif mit 100 Mbit/s kostete bei uns vor rund sieben Jahren etwa 60 Euro pro Monat. Heute bekommt man mehr als die doppelte Geschwindigkeit in unserem Glasfaserkabelnetz ab 35 Euro, und die zehnfache Geschwindigkeit bereits ab 90 Euro pro Monat“, so Bierwirth.

Neue gigakraft Internet- und TV-Kombi-Pakete für Geschäftskunden

Für Geschäftskunden hat Magenta Telekom ebenso ab 5. Mai attraktive gigakraft-Kombi-Pakete aus Internet und TV mit der neuen Entertain Box 4K geschnürt. Im Gegensatz zu Privatkunden-Tarifen, erhalten Geschäftskunden zusätzlich eine inkludierte fixe IP Adresse, eine Domain und zwei Telefonanschlüsse. Das Gigabit-Highlight ist der Internet- und TV-Kombi-Tarif „Business gigakraft-Kombi 1000“ mit bis zu 1000 Mbit/s Download- und bis zu 50 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit um 119,90 Euro monatlich (Business-Preise enthalten keine USt.).

Neue TV-Set-Top-Box: Entertain Box 4K mit Sprachsteuerung

Die neue Entertain Box 4K bringt ab 5. Mai mit 4K-Unterstützung, Sprachsuche und Sprachsteuerung, persönlichen Nutzerprofilen und Mehrfach-Aufnahmen frischen, innovativen Wind in die heimischen Wohnzimmer und Heimbüros. Magenta Kunden müssen dabei keine Kompromisse machen, denn Magenta Internet und TV werden über getrennte Leitungen übertragen. Auch bei gleichzeitiger, intensiver Nutzung im selben Haushalt oder Heimbüro gibt es keine gegenseitige Beeinträchtigung.

Der kompakte Formfaktor der Entertain Box 4K beherbergt einen schnellen Prozessor für 4K UHD Unterstützung für überragende Bildqualität mit bis zu viermal höherer Auflösung als HD. Das macht die Entertain Box 4K besonders zukunftsfit, wenn immer mehr Sender ihre Kanäle auf 4K Bildqualität umschalten. Ein weiteres neues Top-Feature ist die Sprachsuche und Sprachsteuerung mittels Fernbedienung. So wird beispielsweise der gewünschte Kanal intuitiv über das gesprochene Wort ausgewählt, eine Live-Sendung pausiert oder mit 7-Tage-Replay vor- und zurückgespult. Die klassische Steuerung über Tasten ist alternativ weiterhin möglich.

Bildmaterial Entertain Box 4K: https://flic.kr/s/aHsmMZDqGr

Neue Kunden-App: Verlosung von fünf Jahre Internet

Zum einjährigen Magenta-Geburtstag startet ein einmaliges Gewinnspiel in der brandneuen Magenta Kunden-App „Mein Magenta“ für Android und iOS. Verlost werden zehn Mal fünf Jahre Internet für zu Hause unter allen Privatkunden, die sich im Mai in der neuen App einloggen und mitmachen. Mit dieser Aktion unterstützt Magenta Telekom ihre Kunden in dieser außergewöhnlichen Zeit trotz Social Distancing zu Hause verbunden zu bleiben. Ist die „Mein Magenta“-App bereits installiert, wird die neue App als Update heruntergeladen.

Neben einem modernen Design und verbesserter Performance bringt die neue App zahlreiche Vorteile mit sich. Erstmals wird in der App die volle Kontrolle über Festnetz- und Mobilfunkprodukte gebündelt. Geschäftskunden können die neue "Mein Magenta"-App ebenfalls herunterladen. Neue Business-spezifische Funktionen werden laufend erweitert.

