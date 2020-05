Nuki Cashback für Unternehmer

Büro, Werkstatt, Praxis oder Kanzlei – wer die Tür zu seinem Unternehmen mit Nuki smart macht, profitiert von etlichen Vorteilen im Alltag und bekommt bis zu 250 Euro Cashback!

Graz (OTS) - Das Nuki Smart Lock verwaltet bis zu 200 Zugangsberechtigungen – perfekt für Unternehmen, die zukünftig Schlüssel rein digital an Mitarbeiter vergeben und sich nie wieder Sorgen machen müssen, wenn ein Schlüssel verloren geht. Das Beste daran? Nuki erstattet beim Kauf einer Nuki Combo bis zu 250 Euro des Kaufpreises als Cashback - je nach Anzahl der vergebenen Zutrittsberechtigungen.

nachrüstbare smarte Zutrittslösung für Unternehmen

bis zu 250 Euro Cashback beim Kauf einer Combo auf https://shop.nuki.io/de

keine verlorenen Schlüssel mehr

individuelle Zugangsberechtigung für jeden Mitarbeiter

physisches Schlüsselmanagement bei Mitarbeiterein- und -austritten entfällt





Einfach, sicher, smart – Nuki für Unternehmen

Ob Praxis, Werkstatt, Büro oder Kanzlei – mit einem Nuki Smart Lock an der Eingangstür wird der Zutritt zum Arbeitsplatz smart. In der Praxis heißt das: Jeder Mitarbeiter bekommt statt eines herkömmlichen Schlüssels eine Einladung auf sein Smartphone und kann fortan mit der kostenlosen Nuki App die Tür öffnen. Dabei ist es möglich, neben uneingeschränktem Zutritt auch zeitliche Einschränkungen zu definieren. So können Unternehmer beispielsweise die Berechtigungen zum Sperren auf die Arbeitszeiten anpassen. Natürlich können auch externe Dienstleister wie Raumreiniger oder Sicherheitsdienste Zugang erhalten.

Doppelt sparen!

Unternehmer, die sich für Nuki entscheiden, treffen in mehrerer Hinsicht eine smarte Entscheidung und sparen obendrein doppelt. Zum einen entfallen Kosten für Schlüssel-Duplikate und im Verlustfall für den Ersatz des Schlosses, zum anderen holen sich Unternehmer bis zu 250 Euro Cashback. Alle Infos und Bedingungen sind auf https://nuki.io/de/b2b/unternehmen-profitieren-von-nuki/ zu finden.

Über die Nuki Home Solutions GmbH



Ein Team, eine Mission

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, bestehende Zutrittslösungen intelligenter zu machen und dadurch den physischen Schlüssel zu ersetzen. Wir stellen uns mit Begeisterung dieser Herausforderung, weil wir von der Vereinfachung des Alltagslebens durch den Einsatz von mobilen Technologien überzeugt sind“, erklärt Nuki CEO Martin Pansy die Mission seines Unternehmens. Die Nuki Home Solutions GmbH wurde 2014 in Graz gegründet. Nach erfolgreicher Crowdfunding-Kampagne im Jahr 2015 ist das Unternehmen stetig gewachsen und beschäftigt am Standort Graz über 60 Mitarbeiter. Neben dem etablierten Smart Lock Nuki in der aktuellen Version 2.0 und einem umfangreichen Zubehörangebot arbeitet Nuki mit Nachdruck an der Weiterentwicklung smarter Zutrittslösungen für eine komplett schlüssellose Zukunft.

Weitere Infos unter https://nuki.io/de/

Rückfragen & Kontakt:

Nuki Home Solutions GmbH

Clarissa Morales

Head of Marketing and PR

0043 316 376115

cm @ nuki.io

https://nuki.io