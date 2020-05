Neu bei MANZ: Österreichisches Kartellrecht

3. Auflage der Großen Gesetzausgabe von Johannes Peter Gruber

Wien (OTS/MANZ) - Darf ein Unternehmen, Stichwort "Corona", seine marktbeherrschende Stellung dafür nutzen, Produkte zum Schutz der Gesundheit (z.B. Schutzmasken, Desinfektionsmittel, Schutzkleidung) zu erhöhten Preisen anzubieten?



Antworten auf kartell- und wettbewerbsrechtliche Fragen gibt der Rechtsanwalt Johannes P. Gruber in der 3. Auflage der Großen Gesetzausgabe „Österreichisches Kartellrecht“. Das Werk bietet über 5500 Leitsätze zu



Kartellgesetz 2005 (inkl KaWeRÄG 2017 und VKI Finanzierungsgesetz 2020),

Wettbewerbs- und Nahversorgungsgesetz sowie

Art 101 und 102 AEUV und VO (EG) Nr 1/2003.

Der Autor Johannes P. Gruber bereitet die relevante Judikatur und Literatur zum Kartell- und Wettbewerbsrecht seit 1952 lückenlos auf.



Die Entscheidungen zu allen kartell- oder wettbewerbsrechtlichen Themen werden erschlossen durch



detaillierte Gliederung der Leitsätze,

hunderte Querverweise und

ein umfassendes, klar strukturiertes Stichwortverzeichnis.



Der Autor

Dr. Johannes Peter Gruber ist Rechtsanwalt in Wien. Er ist Autor zahlreicher Fachpublikationen auf den Gebieten M&A, Kartellrecht und internationales Schiedsverfahren.

Das Buch

Gruber: Österreichisches Kartellrecht 3.Auflage. MANZ 2020. CLXVI, 1532 Seiten. Geb. € 280,00. ISBN 978-3-214-04782-5



Über MANZ

Die Manz’sche Verlags und Universitätsbuchhandlung mit Sitz in Wien ist Österreichs Marktführer für Rechtsinformation. Manz-Rot steht bei Rechtsanwendern für Rechtssicherheit, Qualität und Innovation. „Der Manz“ bietet – ob online, gedruckt oder als Seminar – das umfassendste Angebot an Informationsdienstleistungen für Rechts- und Steuerberufe und betreibt eine renommierte Buchhandlung am Wiener Kohlmarkt.

Die seit 1849 bestehende Manz’sche Verlags und Universitätsbuchhandlung befindet sich seit fünf Generationen in Familienbesitz und ist Teil der als Medienunternehmen des 21. Jahrhunderts geführten Manz-Gruppe.



