BabyExpo findet statt - im Netz

BabyExponline: Österreichs Babymesse öffnet vom 8. bis 10. Mai auf Facebook und Instagram

Wien (OTS) - Die 20. "offline"-BabyExpo in der Wiener Stadthalle wurde auf 2.-4.10. verschoben, im Netz präsentiert die "BabyExponline" am ursprünglichen Messe-Wochenende Aussteller aus den verschiedensten Bereichen rund um unsere Kleinsten, es warten attraktive Messe-Angebote, Gewinnspiele - und sogar den Väter-Wickelwettbewerb wird es geben, wenn auch in ganz anderer Form.



BabyExponline vom 8. - 10. Mai, tgl. 10 - 18 Uhr

auf

www.facebook.com/babyexpo.austria

und

www.instagram.com/babyexpo_austria



Der Eintritt ist frei ;-)

Rückfragen & Kontakt:

bco GmbH

Johannes Breit

+43 (0)699-11978295

office @ bco.co.at