KLW stellt Produktion auf dringend benötigte Schutzartikel um

Aus Lichtwerbung werden zuverlässige Gesichtsmasken und Schutzbarrieren

Altlengbach (OTS) - Das niederösterreichische Unternehmen Kahmann-Frilla Lichtwerbung (KLW) stellt die Produktion auf im Kampf gegen Covid-19 dringend benötigte Schutzartikel um: Neben Gesichtsmasken stellt das Unternehmen seit April Schutzbarrieren für Kassen- und Empfangsbereiche her.

Kahmann-Frilla Lichtwerbung (KLW), ein eigentümergeführtes Familienunternehmen mit Sitz im niederösterreichischen Altlengbach, reagierte rasch auf die Herausforderungen der aktuellen Corona-Krise und rüstete seine Produktion um. Dort, wo bis vor kurzem eindrucksvolle Lichtwerbung gefertigt wurde, verlassen bereits seit April Gesichtsschutzmasken und Schutzbarrieren aus transparentem Kunststoff das Werk. „So können wir nicht nur einen entscheidenden Beitrag zum Schutz vor Covid-19 in Arztpraxen, Supermärkten, Banken oder Bäckereien leisten, sondern auch unsere knapp 100 MitarbeiterInnen in Kurzarbeit auslasten.“, sagt der Geschäftsführer Ing. Michael Kahmann. Noch bis Ende April liefert das Unternehmen 5.000 Stück Schutzmasken aus, ab Mai wird die Produktion auf wöchentlich bis zu 10.000 Stück gesteigert.

Unverzichtbare Barrieren gegen gefährliche Infektionsquellen

In dem knapp 1 Hektar großen modernen Maschinenpark in Altlengbach kann KLW als einziger Anbieter österreichweit die notwendige Produktionsbreite- und tiefe abdecken. „Wir sind in unserer Produktion sehr gut aufgestellt, deshalb konnten wir schnell und flexibel umrüsten. Zum Beispiel fertigen wir aktuell Hygieneschutz für Kassen- und Empfangsbereiche, wo sonst die bekannten ‚Billa-Sackerl‘ hergestellt werden.“, erklärt Ing. Kahmann weiter.

Die neue Schutzmaske bildet eine Barriere gegen Tröpfcheninfektion durch Niesen oder Husten und verhindert, dass sich Personen unwillkürlich mit der Hand im Gesicht berühren. Um das Tragen so komfortabel wie möglich zu machen, ist die Maske federleicht, in der Stirnzone weich gepolstert, und auch für Brillenträger geeignet. Bei der Konzeption legte man besonderen Wert darauf, dass der Gesichtsschutz mehrere Stunden ermüdungsfrei getragen werden kann und das Gesichtsfeld nicht einengt. Zur Reinigung verwendet man handelsübliche Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis.

Über Kahmann-Frilla Lichtwerbung (KLW)

Kahmann-Frilla Lichtwerbung (KLW) ist seit über 50 Jahren erfolgreich am Markt vertreten und in Österreich führender Hersteller von Lösungen für Lichtwerbung im Außen- und Innenbereich. Das Unternehmen zählt zu den acht führenden Herstellern in Europa und ist wichtiger Partner für den Lichtwerbemarkt in Mittel- und Zentraleuropa. Knapp 100 Fachkräfte arbeiten am Firmensitz im Niederösterreichischen Altlengbach (Bezirk St. Pölten) unter anderem in der Produktion von Leuchtschildern, Werbetürmen und Wegweisern. Gemeinsam mit der Niederlassung in der Slowakei beschäftigt Kahmann Frilla Lichtwerbung nunmehr rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

