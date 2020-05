Exklusiv auf PULS 24: Eishockey Liga ab Saison 2020/21 live im österreichischen Free-TV

Österreichs neuer TV Sender PULS 24 erweitert neben 24/7 Live-News sein Sportrechte-Portfolio und präsentiert ab Herbst 2020 die Eishockey Liga live und exklusiv im Free-TV.

Wien (OTS) - Live-Sport hat in der ProsiebenSat.1 PULS 4 Gruppe schon immer einen großen Stellenwert eingenommen. Neben der UEFA Europa League als dem Zuschauermagneten schlechthin, ist die PULS 4 Senderfamilie unter anderem mit der NFL seit mittlerweile über zehn Jahren auch die Nummer Eins Anlaufstelle der heimischen Football-Fans und begeistert Woche für Woche mit spektakulären Spielen.



PULS 24 erweitert sein Sport-Portfolio neben NFL mit multinationalem Premium-Sport und wird neue Heimat der Eishockey Liga im österreichischen Free-TV



Mit Österreichs neuem TV Sender PULS 24 knüpft die ProsiebenSat.1 PULS 4 Gruppe nahtlos an der gelebten Sport-Tradition an und wird ab Herbst 2020 exklusiver Free-TV Partner der Eishockey Liga. Ab kommender Saison dürfen sich die Eishockey-Fans auf ein Live-Spiel pro Woche freuen - live und exklusiv im Free-TV. Darüber hinaus werden auch Highlights der übrigen Partien gezeigt. Das Rechtepaket gilt auch für den Schwesternsender PULS 4, um maximale Flexibilität in der Programmplanung gewährleisten zu können.



Mit der Aufnahme von Eishockey in das Programm setzt PULS 24, nach dem erfolgreichsten Senderstart der österreichischen Fernsehgeschichte, auch die sportlichen Weichen für die Zukunft.



Markus Breitenecker, PULS 4 Gründer: „PULS 24 hat im vergangenen Halbjahr den erfolgreichsten Senderstart der österreichischen TV-Geschichte absolviert. In Zeiten der Corona-Krise hat sich neben umfangreicher und qualitativer Live-News auch der Stellenwert von Live-Sport und Entertainment wieder deutlich gezeigt. Es freut uns, dass wir auf PULS 24 unser Live-Sport Angebot weiter ausbauen und ab Herbst als exklusiver Free-TV Partner die neue Heimat der beliebten Eishockey Liga sein werden. Unsere Sportredaktion ist freudig motiviert, unsere gelebte Tradition im Haus wird fortgesetzt und unser Sport-Portfolio auf PULS 24 weiter vergrößert."



Stefanie Groiss-Horowitz, Senderchefin PULS 4 und PULS 24: "PULS 24 hat sich in den vergangenen Monaten als neuer österreichischer Sender für qualitätsvolle News etablieren können. Jetzt gehen wir den nächsten Schritt und erweitern das Portfolio um eines der attraktivsten Sportrechte des Landes. Als exklusiver Free-TV Partner der Eishockey Liga freuen wir uns auf eine tolle Saison. Mein Dank gilt der Liga und unserer Sport-Redaktion, die für alle Eishockey-Fans gewohnt professionell ihr Bestes geben werden.“



Mario Lenz, Director Group Sports Rights: "Wir haben als PULS 4 Gruppe zwar sehr große Erfahrung mit internationalen Sportrechten, aber exklusiver Free-TV Partner für eine der beiden großen Sportligen in Österreich zu sein, ist eine besondere Herausforderung und auch Verantwortung. Wir wollten unsere sehr guten Gespräche mit der Liga auch daher trotz Ausbruch der Corona-Krise unbedingt abschließen um zumindest beim Thema Medien-Partnerschaft Planungssicherheit zu geben. Für PULS 24 ist dieses Engagement ein weiterer Meilenstein in der bisher beeindruckenden Entwicklung und unser gesamtes Team freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit der Liga, den Teams und natürlich den Fans."



TV-Empfang Info PULS 24

PULS 24 ist frei empfangbar über Satellit, Antenne, in jedem guten Kabelnetz und via App. Infos unter puls24.at

Rückfragen & Kontakt:

cornelia.doma @ prosiebensat1puls4.com