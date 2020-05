Ämter schalten Online-Terminkalender frei

Termine nur nach vorangehender Vereinbarung

Wien (OTS/RK) - Wenn mit 15.05. in den Wiener Ämtern der Parteienverkehr schrittweise hochgefahren wird, ist dies zur Vermeidung der Verbreitung des Coronavirus nur eingeschränkt möglich: Für all jene Fälle, bei welchen es nicht möglich ist, das Anliegen online oder per Email zu erledigen, werden Termine vergeben. Diese können telefonisch, online oder per E-Mail vereinbart werden.

Bezirksämter schalten Online-Kalender im Bereich Meldeservice und Pass-Service frei

Für die An-, oder Ummeldung und für die Beantragung von Reisepass oder Personalausweis können ab sofort online Termine reserviert werden, und zwar für die Zeit ab Freitag, dem 15.05.2020.

Online-Terminreservierung Meldeservice

Online-Terminreservierung Passservice

Allgemeine Infos der Bezirksämter:

https://www.wien.gv.at/mba/mba.html

Beim Besuch im Amt sind folgende Grundregeln zu beachten:

KundInnen tragen in den Räumen der Stadt Wien Mund-Nasenschutz (nur wenige Ausnahmen, wie z. B. unmittelbar bei Personenidentifikation, Kinder bis 6 Jahre, aus gesundheitlichen Gründen, wie z. B. Asthma).

In Räumlichkeiten 1 m Abstand zwischen allen Personen sowie die allgemeinen Hygienemaßnahmen (Husten in Armbeuge, kein Händeschütteln, Händewaschen, etc.) einhalten.

Beachten Sie die Vorgaben der Ordnerdienste oder Securities.

Hinweis:

Abgelaufene Reisepässe und Personalausweise werden zum Teil bei Behörden und Privaten als Identitätsdokument anerkannt, sofern man auf dem Foto noch eindeutig erkennbar ist. Bitte erkundigen Sie sich im Einzelfall bei der jeweiligen Stelle.

Sie können Meldezettel und Kopien von Identitätsnachweisen (z. B. Reisepass) in die Amtsbriefkästen bei den Meldeservicestellen werfen (bitte geben Sie in diesem Fall Ihre Telefonnummer und/oder Ihre E-Mail-Adresse auf den Unterlagen bekannt) oder diese Unterlagen per E-Mail an die Meldeservicestellen senden.

In Melde- sowie in Reisepass- und Personalausweisangelegenheiten können Sie jedes Bezirksamt kontaktieren, egal in welchem Bezirk Sie wohnen.

Ab nächster Woche werden auch Online-Terminkalender für weitere Services der Bezirksämter, wie Gewerbeangelegenheiten, Parkpickerl oder Lebensbestätigungen, freigeschaltet.

WICHTIG: Für alle dringenden, existenzsichernden Anliegen werden kurzfristig Termine vergeben. Die Bezirksämter bitten die Bevölkerung, diese telefonisch vor dem Besuch im Amt zu vereinbaren.

