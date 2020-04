AVISO 1. Mai: Justizministerin Zadić besucht das Landesgericht für Strafsachen Wien und die JA Josefstadt

Wien (OTS) - Am Freitag, den 1. Mai besucht Justizministerin Alma Zadić das Landesgericht für Strafsachen Wien und die Justizanstalt Wien Josefstadt, um Held*innen des Alltags in der Justiz zu danken. Sozialarbeiter*innen, Exekutivbedienstete in den Justizanstalten, Staatsanwält*innen sowie Richter*innen garantieren das Funktionieren des Rechtsstaates auch in Krisenzeiten. Eine unabhängige und gut ausgestattete Justiz ist ein Garant für eine starke Demokratie. Deshalb möchte sich die Justizministerin am ersten Mai persönlich bei den Mitarbeiter*innen bedanken.

Wann: 1. Mai, 08:30 - 9:30

Wo: Justizanstalt Wien Josefstadt, Wickenburggasse 18-22, 1080 Wien

Vertreter*innen der Medien sind mit Mundschutz herzlich eingeladen.

Teilnahme ausschließlich nach Anmeldung mit einer E-Mail an:

julian.ausserhofer@bmj.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Justiz

Julian Ausserhofer

Pressesprecher der Bundesministerin für Justiz

+43 676 8989 12320

julianausserhofer @ bmj.gv.at

www.justiz.gv.at