Nepp: ÖVP-Wien hat Begrifflichkeit „Rollkommando“ in einem eigenen Antrag verwendet

Wird das Rollkommando der Bundes ÖVP jetzt in der Wiener Landesgruppe durchgreifen?

Wien (OTS) - „Die Scheinheiligkeit der ÖVP findet mit den absurden Vorwürfen gegen FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl einen neuen Höhepunkt. Schließlich hat die ÖVP-Wien diesen Terminus in einem Gemeinderats-Antrag vom 25.6.2013 in Zusammenhang mit den Wiener Kinderheimen selbst verwendet“, so der Wiener FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp.

„Ich bin gespannt, ob das Rollkommando der Bundes ÖVP jetzt in der Wiener Landespartei durchgreifen wird. Da davon nicht auszugehen ist, sollte die ÖVP-Sprachpolizei ihre Pseudoempörung wieder einstellen“, sagt Nepp.

