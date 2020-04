ATV-Frage der Woche: 58% der ÖsterreicherInnen fürchten sich vor zweiter Corona-Infektionswelle

"ATV Aktuell: Die Woche", am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV mit Diskussionstrio Knapp, Hofer und Hajek in Wien

Wien (OTS) - Diesen Sonntag stehen bei "ATV Aktuell: Die Woche" die bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Österreich auf der Agenda. Moderator Meinrad Knapp begrüßt nun wieder zusammen mit Thomas Hofer und Peter Hajek die ZuseherInnen aus dem ATV-Studio in Wien. Peter Hajek erhob mittels einer aktuellen Online-Umfrage mit 501 TeilnehmerInnen, ob die ÖsterreicherInnen Sorge vor einer zweiten großen Infektionswelle haben. Die Mehrheit, nämlich 58 Prozent der ÖsterreicherInnen gibt an, sich Sorgen zu machen. 34 Prozent der ÖsterreicherInnen äußern hingegen keine Bedenken zu haben. Neun Prozent antworteten mit "weiß nicht" oder tätigten keine Angabe.

Auch in der Wählerschaft überwiegt die Befürchtung einer weiteren Ansteckungswelle. Vor allem die ÖVP-WählerInnen fürchten sich mit 69 Prozent am meisten davor, gefolgt von den Grün-WählerInnen mit 67 Prozent. Am wenigsten sorgen sich die NEOS-WählerInnen (46 Prozent).

Peter Hajeks Expertenmeinung dazu lautet: „Die zum Teil martialischen Warnungen der Bundesregierung zeigen Wirkung. Nahezu 60 Prozent der ÖsterreicherInnen sind in Sorge ob einer zweiten, größeren Infektionswelle. Auffallend dabei, dass sich ÖVP- und Grün-WählerInnen signifikant mehr sorgen, als die anderen ParteiwählerInnen.“

Weitere Themen in der Sendung sind: der 1. Mai - die SPÖ muss aufgrund der Corona-Maßnahmen ins TV-Studio ausweichen - und das Comeback von Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bei der Wien-Wahl.



