Content Garden holt mit elements.at und Steiermark Tourismus Gold in Montreux

Wien (OTS) - Das Wiener Marketing-Tech-Unternehmen hat Grund zu feiern: Nach zwei Finalist Awards im Vorjahr reiht sich Content Garden beim diesjährigen Golden Award of Montreux in die Reihe der Gewinner ein. „Ein Projekt dieser Art hat es bisher noch nicht gegeben. Gemeinsam mit unseren Projektpartnern haben wir viel getüftelt, dreimal um die Ecke gedacht und sind jetzt umso stolzer darauf, uns dafür Gold abholen zu dürfen“, so Content Garden CEO Lucas Schärf.

Gemeinsam mit der Salzburger Full-Service Digital-Agentur elements.at wurde eine Data Science-Kampagne für Steiermark Tourismus umgesetzt, welche die hochkarätige Jury aus CEOs, Creative Directors, Marketing und Communication Managers aus 21 Ländern überzeugen konnte und schließlich in der Kategorie „Best Use of Digital Media“ ausgezeichnet wurde. „Wir freuen uns sehr, dass unsere Kampagne über die Grenzen hinweg so gut angekommen ist. Das zeigt, wie groß das Potenzial von Data Science im Onlinemarketing ist“, betont Erich Neuhold, Geschäftsführer von Steiermark Tourismus. „Mit unserem Projekt haben wir einen wichtigen Meilenstein in Zeiten der Digitalisierung gesetzt und gezeigt, was Datenanalyse in Kombination mit Native Advertising möglich macht“, sagt elements.at Gründer und Geschäftsführer Patrick Edelmayr.

Data Science: Die ausgezeichnete Kampagne im Überblick

Für die enorm facettenreiche Urlaubsdestination stand Steiermark Tourismus vor der Herausforderung, den Online-Auftritt inhaltlich zu evaluieren und herauszufinden, welche Themen für die Nutzer wirklich relevant sind. Um Antworten auf diese Fragen zu finden, wurden zwei Research-Ansätze verfolgt.

elements.at, die mit Pimcore auch das CMS und die technische Infrastruktur für den Kunden Steiermark Tourismus zur Verfügung stellt, analysierte das User-Verhalten auf der Website, um Hero-Themen und häufige InSite-Suchanfragen zu identifizieren. Parallel dazu entwickelte Content Garden gemeinsam mit Steiermark Tourismus zu den Schwerpunkt-Themen „Natur & Bewegung“, „Regeneration & Wellness“ und „Kultur & Kulinarik“ ein Content Research-Set-up. Dabei wurden neutrale Artikel im Premium-Publisher-Netzwerk von Content Garden in Deutschland und Österreich nativ distribuiert, um daraus Rückschlüsse auf die Interessen der Internetnutzer ziehen zu können. Über integrierte Werbemittel wurde eine Affinität zur Steiermark gemessen.

Mit den Ergebnissen beider Research-Ansätze wurden unterschiedliche Magazin-Landingpages erstellt. Das Innovative daran: Die Seiten wurden im CMS des Kunden erstellt und über die Technologie von Content Garden voll-nativ in die Online-Ausgaben österreichischer und deutscher Tagesmedien eingebunden und so einem großen Publikum zugeführt.

Über Steiermark Tourismus

Steiermark Tourismus ist als Tourismusorganisation für das Land Steiermark hauptverantwortlich für die Führung der touristischen Marke Steiermark, mit dem Ziel die Bekanntheit und Begehrtheit der Marke „Urlaub in der Steiermark“ national und international zu steigern, Marktanteile zu gewinnen und die Wirksamkeit der Destination Steiermark zu steigern, um wie ein Unternehmen zu agieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen.

steiermark.com



Über elements.at

Seit 2002 setzt elements mit über 110 Mitarbeitern digitale Erlebnisse um, die begeistern. Nationale und internationale Kunden u. a. wie Palfinger, Intersport, Pappas, Audi als auch die Top-Player der Travel-Branche vertrauen auf elements in den Bereichen eCommerce, PIM, Applikationsentwicklung, UX/UI Design, Online- und Content-Marketing.

elements.at

Über Content Garden

Content Garden ist ein auf Digital Content-Distribution spezialisiertes Technologie-Unternehmen mit Sitz in Wien. Als Spezial-Dienstleister im Content Marketing und Native Advertising unterstützt Content Garden seine Kunden in den Bereichen Strategie, Content-Kreation, Distribution wie auch Research im gesamten DACH-Raum.

content-garden.com

