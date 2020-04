SPÖ-Novak ad Strache: Wie schlimm wird die blaue Schlammschlacht?

Wer der beste Bürgermeisterkandidat für Wien ist, liegt auf der Hand: Dr. Michael Ludwig

Wien (OTS/SPW) - „Heute erfolgt ein schon die längste Zeit angekündigtes ‚Comeback‘, das keines ist: Strache wird Spitzenkandidat des blauen Splitters DAÖ. Interessant ist in diesem Zusammenhang folgendes: Wie schlimm wird die Schlammschlacht Straches mit der Wiener FPÖ unter Dominik Nepp? Und: Wird Strache überhaupt Zeit für seine neue Aufgabe haben, nachdem demnächst der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet? Wie dem auch sei, es dürfte deftig werden!“, kommentierte die Wiener SPÖ-Landesparteisekretärin, LABg. Barbara Novak am Donnerstag in aller gebotenen Kürze das Antreten Straches.****

„Abgesehen davon ist ohnedies klar, wer der mit Abstand beste Bürgermeisterkandidat für Wien ist: Dr. Michael Ludwig. Nicht nur hat die SPÖ geführte Stadtregierung in der Coronakrise umgehend reagiert und kämpft um jeden einzelnen Arbeitsplatz, wir haben die besten Konzepte für Wiens Zukunft: Von der Einführung der Gratis-Ganztagschule, über die Pflege- und Lehrplatzgarantie bis hin zum Wien-Bonus für Wiener Betriebe und zu unseren Konzepten für mehr Klimaschutz", unterstrich Novak abschließend. (Schluss) tr

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 221

http://www.spoe.wien