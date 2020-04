75 Jahre SPORTUNION: Aus Tradition innovativ!

Seit 75 Jahren beweist die SPORTUNION immer wieder, dass Innovation und Flexibilität ihre Stärken sind.

Wien (OTS) - Rund 4.400 Vereine und zehntausende Ehrenamtliche sind im Einsatz für Bewegung und Sport und fühlen sich dem Leitsatz „Wir bewegen Menschen“ verpflichtet. Die SPORTUNION war sich von Beginn an ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst, einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung und Förderung einer Sportkultur in Österreich zu leisten. Von der Gründung unmittelbar nach Kriegsende bis ins heutige, digitale Zeitalter steht die SPORTUNION für Qualität, Kontinuität und Stabilität im Sport. Sie trägt österreichweit zur Bewusstseinsbildung und Wertevermittlung für Sport und Gesundheit bei.

„Die Entwicklungen der letzten 75 Jahre zeigen, dass ein großer Verband wie die SPORTUNION gefordert ist, sich auf gesellschaftliche Veränderungen einzustellen bzw. rasch darauf zu reagieren. Das haben wir am Beispiel der digitalen täglichen Turnstunde aktuell unter Beweis gestellt. Aber wenn wir zurückblicken, so war die SPORTUNION immer ein innovativer Motor in der Geschichte des österreichischen Sports“, so Peter McDonald, Präsident der SPORTUNION Österreich.

Mit ihrer Organisationsstruktur von neun autonomen Landesverbänden ist die SPORTUNION flächendeckend mit rund 4.400 Sportvereinen präsent. Für Menschen jeden Alters bietet sie sportliche Aktivitäten in der Gemeinschaft und ist damit unverzichtbarer Bestandteil einer positiven Lebensgestaltung. McDonald: „Mehr als 900.000 Mitglieder sind ein kräftiges Zeichen dafür, dass Bewegung und Sport in unseren Vereinen mehr ist als Training: Der zwischenmenschliche Umgang, Respekt, Fairness und Toleranz im Umgang miteinander, das macht die Gemeinschaft in unseren Vereinen aus!“

Für die Zukunft hat die SPORTUNION viel vor. McDonald: „Den Digitalisierungsprozess, den wir im Vorjahr gestartet haben und der durch die Corona-Krise besonderen Aufwind bekommen hat, werden wir weiterverfolgen. Immer mit dem Wissen, dass eines nie zu ersetzen sein wird: Der soziale Kontext, in dem Bewegung und Sport stattfindet. Dafür sind zehntausende Ehrenamtliche in unseren Vereinen im Einsatz, ohne die unser Verband nicht bestehen könnte. Ein aufrichtiges Danke dafür!“

In Kürze:

Die SPORTUNION feiert am 2. Mai 2020 ihren 75. Geburtstag. Gegründet wurde sie an eben diesem Tag im Wiener Schottenstift von den vier Gründervätern Heinz Clabian, Josef Wicke, Hans Fuchs und Franz X. Gfatter

Publikation zur Geschichte der SPORTUNION: Ingolf Wöll: Wir bewegen Menschen. 70 Jahre SPORTUNION. Residenz Verlag, Salzburg-Wien. 2015

Weitere Informationen

Fotos zur honorarfreien Verwendung



Rückfragen & Kontakt:

SPORTUNION Österreich

Sascha Krikler, BA MA

+43 699 / 14 06 27 21

sascha.krikler @ sportunion.at

www.sportunion.at