Schwarz: Kickl schockiert mit unaublichem NS-Vergleich

FP-Klubobmann ist offenbar völlig außer Rand und Band

Wien (OTS) - Erschüttert zeigt sich die stellvertretende Generalsekretärin der Volkspartei, Gaby Schwarz, über Herbert Kickls „Rollkommando“-Sager: „Von Herbert Kickl sind wir ja schon einiges an Absurdität und verbaler Entgleisung gewohnt, der Vergleich, den er heute gezogen hat, setzt allem bisherigen aber die Krone auf. Zu behaupten, VP-Klubobmann August Wöginger wolle in einer Rollkommando-Aktion über den Bundesrat drüberfahren, ist an Unverfrorenheit nicht zu überbieten und völlig unangebracht“, betont Schwarz.



Als Rollkommando wurde während der NS-Zeit eine Militär-und Polizeistreife bezeichnet, die zum NS-Machterhalt und der Ermordung der Bevölkerung eingesetzt wurde. „Dass Kickl einen solchen Begriff, der für so viel Leid und Terror steht, in seinem Sprachgebrauch hat, ist erschütternd und völlig inakzeptabel. Auch nur daran zu denken, einen solchen Vergleich zu ziehen und den politischen Mitbewerber damit zu konfrontieren, offenbart Abgründe und wirft Zweifel auf, ob es die FPÖ mit ihrer Distanzierung vom rechten Rand so ernst nimmt“, schließt Schwarz.



