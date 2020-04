Kaup-Hasler: Startschuss für gestärktes Medienkunstfestival

Ausschreibung der Kulturabteilung startet morgen, Freitag, 1. Mai 2020 +++ jährlich stehen 150.000 Euro zur Verfügung +++

Wien (OTS) - Nach zweijähriger Pause wird das Medienkunstfestival wieder ausgeschrieben – sogar mit doppeltem Budget. Besonders in Zeiten, in denen sich coronabedingt große Bereiche von Kunst und Kultur in den digitalen Raum verlagern, sind eine technische Professionalisierung sowie der kreative Umgang mit digitalen tools von eminenter Bedeutung.

„Gerade eine Stadt wie Wien ist der ideale Austragungsort für ein zeitgenössisches Festival, das unterschiedliche Zugänge und Perspektiven der Medienkunst eröffnet und dadurch internationale Strahlkraft entwickelt. Aus diesem Grund freut es mich, dass es gelungen ist, das Medienkunstfestival in gestärkter Form wieder aufleben zu lassen“, betont Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. „Die große Vielfalt an künstlerischen Strategien, die sich mit digitalen Medien auseinandersetzten, bringt viele qualitätsvolle Arbeiten der Medienkunst hervor und zeigt neue Möglichkeiten und auch Freiheiten auf. Eines ist jedoch gewiss: Im Mittelpunkt steht immer der Mensch.“

Das Medienkunstfestival ist ein über zwei Jahre gehendes Festival. Gefördert werden Konzeption und Abwicklung von zwei Festivaljahren im Rahmen einer Mehrjahresförderung in der Höhe von 300.000 Euro. Die Ausschreibung startet morgen, Freitag, 1. Mai, und läuft bis 30. 6. 2020. Entsprechende Anträge können online gestellt werden.

Mit einem breiten Angebot an unterschiedlichen Förderungen unterstützt die Stadt Wien Kultur KünstlerInnen, Kunstschaffende und WissenschaftlerInnen, die in Wien leben und arbeiten. Dies geschieht u. a. auch durch die Förderung und Ermöglichung von innovativen Ausdrucksformen, etwa durch die Ausschreibung eines Festivals im Bereich der Medienkunst.

Das Medienkunstfestival 2021 und 2022 soll aktuelle künstlerische Positionen der internationalen und lokalen Medien- und Netzkulturen aufgreifen. Zu diesem Zweck sollen entsprechende zeitgemäße Formate in der Umsetzung und Vermittlung des Medienkunstfestivals konzipiert und internationale MedienkünstlerInnen, TheoretikerInnen sowie die lokale Medienkunstszene miteinbezogen werden.

In der Konzeption zu berücksichtigen sind u. a Ausstellungen und Präsentationen, das Rahmenproprogramm, wie z. B. Symposien, Vorträge, Workshops und Performances, das Vermittlungsprogramm sowie die Öffentlichkeitsarbeit. Die Auswahl erfolgt durch einen unabhängigen Fachbeirat von ExpertInnen aus den Bereichen Medienkunst und Medientheorie.

Call Medienkunstfestival für 2021 und 2022

Einreichfrist: 1. 5. – 30. 6. 2020

Budget: 300.000 Euro für zwei Festivaljahre

Antragsberechtigt: Juristische Personen und eingetragene Personengesellschaften mit Sitz in Wien

Der Umsetzungsort des Medienkunstfestivals ist Wien.

Eine ausführliche Beschreibung zu den Fördervoraussetzungen und Förderbedingungen finden Sie in den Förderrichtlinien: https://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/foerderungen/richtlinie-medienkunstfestival.html

Weitere Informationen zur Ausschreibung und Einreichung: https://www.wien.gv.at/amtshelfer/kultur/projekte/subventionen/medienkunstfestival.html





