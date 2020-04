Grüne Linz: StRin Schobesberger setzt sich durch und erwirkt Öffnung aller städtischen Kinderbildungseinrichtungen mit Montag, 4. Mai

Linz (OTS) - Nachdem Bürgermeister Luger in seiner Funktion als Bezirkshauptmann fast eine Woche lang die Öffnung aller städtischen Kinderbildungseinrichtungen mit 4. Mai verhinderte, hat die zuständige Stadträtin Schobesberger nun erwirkt, dass alle Häuser mit Montag öffnen können. Das Land OÖ hat die Rechtslage geprüft und klargestellt, dass es sich um eine Angelegenheit der Stadt und nicht der Bezirksverwaltungsbehörde handelt. Der Bürgermeister hat hier also als Bezirkshauptmann keine Zuständigkeit.

Als zuständige Referentin für die städtischen Kinderbetreuungseinrichtungen hat Stadträtin Mag.a Eva Schobesberger nun den Auftrag gegeben, dass alle städtischen Krabbelstuben, Kindergärten und Horte ab Montag 4.5. geöffnet werden.

„Ich bin sehr froh, dass wir die Linzer Familien jetzt doch so unterstützen können, wie sie es brauchen. Die Kinder können in ihrem gewohnten Umfeld sein und die Eltern wissen, wenn sie am Montag selbst wieder zur Arbeit gehen, dass ihr Kind in vertrauter Umgebung wie gewohnt gut betreut wird. In Zusammenarbeit mit den Eltern werden wir alles tun, um kleine Gruppen an den gewohnten Standorten zu organisieren, um den Schutz der Kinder, Familien und PädagogInnen sicherzustellen,“ so Schobesberger.

„Wir freuen uns, wenn wir am Montag wieder für unsere Kinder da sein können, bitten die Eltern aber nach wie vor, wenn möglich, die Kinder auch zu Hause zu betreuen und den Platz nur zu den Zeiten in Anspruch zu nehmen, zu denen sie ihn auch brauchen. Die Gesundheit ist selbstverständlich weiterhin oberstes Gebot, deshalb wollen wir unsere Gruppengrößen entsprechend klein halten. Das schaffen wir aber nur, wenn alle zusammenhelfen. Denn auch wenn wir jetzt alles aufmachen, können wir nur 50% der Plätze zur Verfügung stellen,“ so Stadträtin Schobesberger.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Gusenbauer, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: max.gusenbauer @ gruene.at, http://www.ooe.gruene.at